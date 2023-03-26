Sağlık Bakanı Koca'dan Şanlıurfa'daki içme suyu konusunda açıklama

Şanlıurfa'da meydana gelen sel felaketinin ardından içme suyu kullanılamaz hale geldi. Ekipler tarafından uzun uğraşların ardından su çamurdan arındırıldı. İlk etapta suyun içme suyu olarak kullanılmaması uyarıları geldi.Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül suyun artık içilebilecek seviyeye geldiğini bildirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da su ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Koca, suyun İl Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı Ekipleri tarafından 200'den fazla izleme noktasından su örneği alarak testlere tabi tutulduğunu açıkladı.Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; 'Şanlıurfa'daki sel felaketi sonrası İl Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı Ekipleri, 200'den fazla izleme noktasından su örneği alarak Halk Sağlığı Laboratuvarında düzenli mikrobiyolojik ve kimyasal testlere tabi tutuyor, klor ölçümüyle de kullanıma uygunluk değerlendiriliyor.' İfadelerini kullandı.