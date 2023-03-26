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Mezarları sattı aday adayı oldu

Mezar satışlarını durduran İBB Mezarlıklar Daire Başkanı Ayhan Koç, 15 Mart’ta “özel müşteriler için” 107 mezarı satışa açıp 2 gün sonra yeniden kapattı. 14 Mayıs’ta ise vekillik için CHP’den aday adayı oldu

Mezarları sattı aday adayı oldu
Ekleme: 26.03.2023 - 10:18 Güncelleme: 26.03.2023 - 10:20 / Editör: Ozge Selin
Mezarları sattı aday adayı oldu
2019 yerel seçimleriyle göreve gelen CHP'li yönetim İstanbul'daki birçok uygulamayı değiştirdiği gibi mezarlık satışlarını da değiştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından Mezarlıklar Daire Başkanı olarak atanan Ayhan Koç imzasıyla, 18 Temmuz 2022'de Mezarlıklar Destek Hizmetleri Şube Müdürlükleri, Anadolu ve Avrupa yakası mezarlıklar şube müdürlüklerine gönderilen yazıyla İstanbul'da boş mezarlık yeri satışı kapatıldı.

Mezarları sattı aday adayı oldu

"ÖZEL MÜŞTERİYE TAHSİS
Yakınlarını kaybeden İstanbullular, boş mezar yeri bulamayıp başka illere definlerini yaparken Koç, şube müdürlüklerine yazı göndererek "özel müşterilere" tahsis edilmesi için mezarlık satışının 15 Mart itibarıyla tekrar açıldığını ilan etti.

İBB Meclis'ince Aralık ayında alınan ve 1 Ocak'tan itibaren geçerli olan fiyat tarifesiyle 107 mezar yeri toplam 65 kişi tarafından satın alındı. 15-16 Mart tarihleri arasında yapılan satışların hemen akabinde 17 Mart'ta mezar yeri satışı yeniden durduruldu.


Mezarları sattı aday adayı oldu

14 Mayıs parlamento seçimleri için CHP'den milletvekili aday adaylığı başvurusu yapan Koç'un başvurudan hemen önce yaptığı bu satışlar dikkat çekti.
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