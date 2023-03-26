Afetzedelerin yaraları bir bir sarılıyor: 45 bin konut teslim edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, ülke çapında yaşanılan afetlerin etkilerini gidermek için tam 45 bin konut, iş yeri, köy evi ile ahır yapıldı ve afetzedelere teslim edildi. Elazığ depremi sonrası 33 bin konut yapılırken, sel felaketi yaşanan Giresun’da TOKİ eliyle 3.764 konut tamamlandı, 1.5 milyar liralık 24 proje ise devam ediyor. Yapımı devam eden tüm afet konutları 2023’te teslim edilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerde vatandaşın yarasını hızlıca sarmak ve hayatı normale çevirmek adına yeni konut ve iş yerleri 1 yıl içerisinde inşa edilerek teslim ediliyor.Afet bölgelerinde yapılan 45 bin konut, iş yeri, köy evi ve ahırlar tüm sosyal donatılarıyla birlikte vatandaşlara teslim edildi. Yapımı devam eden tüm afet konutları ise 2023'te teslim edilecek.Bakanlık koordinesinde yapılan afet çalışmalarıyla 2020 yılı ve 2022 yılları arasında ülke çapında yaşanılan afetlerin etkilerini gidermek amacıyla Antalya, Muğla, İzmir, Kastamonu, Sinop, Bartın, Rize, Artvin, Giresun, Elazığ ve Malatya'da ihtiyaç duyulan konut, ticari yapı ve diğer yapılar hızla inşa edilerek vatandaşlara teslimleri gerçekleştirildi ve afetin etkileri ortadan kaldırıldı.Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin üzerinden geçen yaklaşık 3 yıllık süreçte, Elazığ ve Malatya'da toplam 33.821 adet konutun inşası tamamlandı. İzmir'deki 5.061 konut ve ticari bağımsız birimin inşaatından 4.604 adet konutun yapımı tamamlandı. 23.11.2022 tarihinde meydana gelen Düzce Depremi sonrası 213 adet birimin üretilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.Bakanlık Giresun'da sosyal konuttan kentsel dönüşüme, millet bahçesinden altyapı ve üstyapı yatırımlarına kadar toplam 1.5 milyar liralık 24 proje devam ediyor. Giresun'da TOKİ eliyle; 3.764 konut, sosyal donatılarıyla beraber tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Yine TOKİ ile 690 konut ve 19 dükkânın yapımına da sosyal donatılarla beraber devam ediliyor.Giresun'da 22 Ağustos 2020'de yaşanan sel felaketinin yaraları hızla yapılan çalışmalar sayesinde sarıldı. Selin ardından büyük zarar gören Dereli, Doğankent, Çaldağ ilçeleri ile Giresun merkezde toplam 369 konut, 122 adet dükkan ve 24 adet köy evi inşa edilerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla sahiplerine teslim edildi. Yine Dereli, Doğankent ve Tirebolu'da da 250 ahırlı köy evinin yapımına da devam ediliyor.Giresun'da cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında 1.550 konut ve 2 bin konut amaçlı alt yapılı arsa vatandaşlara sunulacak.