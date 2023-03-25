Türkiye ile silahlanma yarışına giren Yunanistan’ın yerli İHA’sı alay konusu oldu

Türkiye’nin askeri teknoloji alanındaki atılımları küresel çapta başarılara sahne oldu. Bayraktar TB2’nin dünya çapında büyük üne kavuşmasının ardından Yunanistan da kendi “yerli” insansız hava aracını üretmek için harekete geçti. Yunanistan’ın son bir yıldır üzerinde çalıştığı İHA’sı, görücüye çıktı. Yunanistan’ın İHA'nın test uçuşunu sosyal medya üzerinden paylaşması sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Türkiye son yıllarda askeri teknoloji alanında büyük ilerlemeler kaydetti. Yerli ve milli üretimleriyle başarı grafiğini giderek yükselten Türkiye, İHA ve SİHA teknolojisiyle küresel çapta parmakla gösterilen bir aktör haline geldi.Dünya çapında rekorlara imza atan, savaşların seyrini değiştiren Bayraktar TB2 ve AKINCI ile kendinden söz ettiren Türkiye'nin başarısı, Yunanistan'ı harekete geçirdi.İnsansız hava aracı teknolojisinde dünya çapında sayılı ülkeler arasına girmeyi başaran Türkiye ile yarışa girmek isteyen Yunanistan karşı atağa geçti.Başta Doğu Akdeniz ve Ege Denizi olmak üzere saf dışı bırakmak isteyen Yunanistan, 1 yıl boyunca çalışarak 'Smart Flying Machines' adlı yerli İHA'yı tasarladı. Yerli İHA'nın ilk test uçuşunu sosyal medyada paylaşan Yunanistan, o anlarla alay konusu oldu.Test uçuşunu gerçekleştirildiği anlara yer verilen paylaşım kısa sürede gündem oldu. İHA'nın uçuş anları sosyal medyada 'Bunu da mı çalmışlar', 'Daha büyüklerini Teknofest'te öğrenciler yapıyor' yorumlarını da beraberinde getirdi.