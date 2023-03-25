Tele 1'de İmam Hatip düşmanlığı! Skandal sözler: Üniversiteye girmeye hakları yok, bilim yapamazlar

CHP yandaşı Tele 1 kanalında imam hatip liseleri açıktan hedef alındı. İmam hatip liselerinde eğitim gören gençlerin sadece camilerde din görevlisi olması gerektiğini söyleyen Şair Özdemir İnce, skandal ifadeler kullandı. İmam hatip lisesinde okuyan çocukların bilimden uzak olduklarını öne süren İnce, 'Üniversiteye girme hakları yok. Onların girecekleri yerler İslam Enstitüsü, İlahiyat Fakültesi... Din adamı olarak 18 yaşına kadar yetiştirilmiş bir adam dünyaya bilim açısından bakamaz.' ifadelerini kullandı. Tele 1 sunucusu Namık Koçak da bu skandal sözlere açıktan destek verdi.CHP'nin fonladığı Tele 1'de İmam hatip liseleri alçakça hedef alındı. İmam hatipte okuyan çocuklara çağ dışı vurgusu yapıldı, üniversiteye girmemeleri gerektiği söylendi, bilim yapamayacakları belirtildi. Skandal açıklamaları yapan isim Özdemir İnce isimli şairdi.Şair İnce'nin imam hatip liseleri ve orada okuyan çocukları hedef aldığı sözler şöyle:İmam hatip liseleri neden kuruldu, camilere din adamı yetiştirmek için. Bir tek amacı vardır imam hatip liselerinin, o da camilere din adamı yetiştirmek. İmam hatipliler haddinden fazla değil, üniversitelere giriyorlar. Üniversiteye girme hakları yok. Onların girecekleri yerler İslam Enstitüsü, İlahiyat Fakültesi...Din adamı olarak 18 yaşına kadar yetiştirilmiş bir adam dünyaya bilim açısından bakamaz. Belki aşırı söylüyor olabilirim, jakoben diyorlar. Jakobenliği de kabul ediyorum. Cumhuriyetçilik aynı zamanda jakobenliktir.İmam hatip okullarının yüzde 90'ının sivil liseye, fen lisesine dönüştürülmesi lazım. Bütün devlet kadroları imam hatip mezunları ile dolduruldu. Bu mantık dışı bir şeydir. Devlet kadrolarının mühendislerle, müzisyenlerle, harbiyeliler ile doldurulduğunu düşün.Tele 1'deki skandal yayının görüntüleri sosyal medyaya düştü. Sosyal medyada binlerce kullancı Özdemir İnce ve Tele 1'e öfke kustu:'Allah c.c. bu gavurcuklara fırsat vermesin...''Amma boş yapıyorlar ya...''Bu dinazorların imam hatip düşmanlığı ancak mezarda biter. Hayatlarında 1 kere imam hatip okullarının kapısından girmişler mi? İmam hatip okullarının müfredatını alıp okumuşlar mı? Bunlar imam hatip'leri ne sanıyor? Bir insan,hem matematik,hem tarih hem de dinini öğrenemez mi?''Bir de dinazor nesli tükendi derler.''Allah belanızı versin, İnșallah...'