Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıkladı: 18 bin 305 yeni personel alımı yapılacak!
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 18 bin 305 yeni personel alımı yapılacağını bildirdi.
Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın ardından bir alım haberi de Adalet Bakanlığı'ndan geldi.. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, müjdeyi verdi.
18 bin 305 personel alınacak
Adalet Bakanlığı, bünyesinde istihdam edilmek üzere 18 bin 305 yeni personel alımı yapılacak.
Bakan Bozdağ "Adalet Bakanlığı olarak yakında personel alım ilanı açacağız. Toplamda 18 bin 305 personel alımı yapacağız." dedi.
18 bin 305 personel alınacak
Adalet Bakanlığı, bünyesinde istihdam edilmek üzere 18 bin 305 yeni personel alımı yapılacak.
Bakan Bozdağ "Adalet Bakanlığı olarak yakında personel alım ilanı açacağız. Toplamda 18 bin 305 personel alımı yapacağız." dedi.
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