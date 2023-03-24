Pendik'te faciadan dönüldü! TIR üst geçide çarptı

Kaza, saat 06.00 sıralarında D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 06 CRL 521 plakalı Ekrem Alıcı yönetimindeki TIR, seyir halindeyken şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce aydınlatma direğine, daha sonra üst geçide çarptı.Kazada şoför araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı şoförü sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekipleri kaza yerinde önlem aldı. Kaza nedeniyle iki şerit trafiğe kapanırken, araçların geçişi tek şeritten kontrollü olarak verildi. D-100 Karayolu her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluştu.TIR'ın yoldan kaldırılması için olay yerine vinç çağrıldı. Ekiplerin kazayla ilgili çalışması sürüyor.