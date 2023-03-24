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Beyaz Gazete
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CHP fondaşı medya fena faka bastı! Kılıçdaroğlu'nun 'Las Vegas görüntüleri' sahte çıktı

7'li Koalisyon Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iki yıl önce bir ev ziyareti sırasında çekilen görüntüleri 14 Mayıs seçimleri öncesi kendisine yakın çevreler tarafından servis edilmişti. Üstelik bu videoyu sosyal medya ve CHP yandaşı medya gündemde tutmak için öyle bir işe girişti ki Las Vegas'ta dev bir ekrana yansıtıldığına dair görüntüler paylaşıldı. Haber sitelerine servis edildi. Oysa videonun montaj olduğu ve Kılıçdaroğlu'nun söz konusu görüntülerinin Las Vegas'ta dev ekrana yansıtıldığı iddia edilen anların bu videoya sonradan eklendiği ortaya çıktı. CHP'nin fonladığı onlarca haber sitesi ve sosyal medya hesabı deyim yerindeyse 'faka bastı'

CHP fondaşı medya fena faka bastı! Kılıçdaroğlu'nun 'Las Vegas görüntüleri' sahte çıktı
Ekleme: 24.03.2023 - 08:57 Güncelleme: 24.03.2023 - 09:02 / Editör: Ozge Selin
CHP fondaşı medya fena faka bastı! Kılıçdaroğlu'nun 'Las Vegas görüntüleri' sahte çıktı
Son dönemde sosyal medya üzerinden yapılan dezenformasyonlara her gün bir yenisi ekleniyor. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için artık günler sayılıyor. Bu sırada sosyal medya ve internet haber sitelerinde de algı operasyonları da hız kesmiyor.


CHP fondaşı medya fena faka bastı! Kılıçdaroğlu'nun 'Las Vegas görüntüleri' sahte çıktı

Son olarak CHP Genel Başkanı ve 7'li Koalisyon Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllar önce servis ettiği ve bir çocukla pilav yediği görüntüler seçim dönemi tekrar gündeme getirildi. Görüntülerde Kılıçdaroğlu'nun tabaktaki et dolu kısmı çocuğa çevirdiği görülüyor. CHP yandaşı sosyal medya hesapları ve haber siteleri söz konusu görüntüleri her yerden paylaşıp haberleştirirken ilginç bir olay daha yaşandı.

LAS VEGAS'TA KILIÇDAROĞLU GÖRÜNTÜSÜ!

Kılıçdaroğlu'nun o görüntülerinin Las vegas'ta bir dev ekranda yayınlandığına dair yeni görüntüler servis edildi. CHP'ye yakın yüzlerce hesap ve haber sitesi fırsatı kaçırmadı ve 'Las Vegas'ın en işlek caddesi 'Strip'te bulunan Mirage Otel ve kumarhanesinin önündeki ekranda sosyal medyada en çok beğenilen videolar gösteriliyor. Bunlardan biri de Kılıçdaroğlu'nun 'pilav' görüntüleri' şeklinde paylaşımlarda bulundu.

CHP fondaşı medya fena faka bastı! Kılıçdaroğlu'nun 'Las Vegas görüntüleri' sahte çıktı

GÖRÜNTÜLER MONTAJ ÇIKTI!

İşte o görüntülerin de montaj olduğu ortaya çıktı. Görüntülere Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev ziyaretindeki anların kurgu olarak eklendiği anlaşıldı.

CHP fondaşı medya fena faka bastı! Kılıçdaroğlu'nun 'Las Vegas görüntüleri' sahte çıktı

T24 VİDEO HAKKINDA HAYALİ RÖPORTAJ DA YAPTI!

Üstelik T24 haber sitesi Las Vegas videosuyla ilgili hızını alamayıp bir de hayali röportaj gerçekleştirdi. Söz konusu haberde 'Fransa'da çalışan Mert Sezer Sarı isimli bir vatandaş, Mirage ekranında, yer sofrasında aileyle birlikte yemek yiyen Kılıçdaroğlu'nun önündeki tabakta bulunan yemeğin etli kısmını yanındaki çocuğa çevirdiği anları görünce kayda aldı.' denildi.

CHP fondaşı medya fena faka bastı! Kılıçdaroğlu'nun 'Las Vegas görüntüleri' sahte çıktı

'PARAYLA REKLAM VEREBİLECEĞİNİZ BİR ALAN DEĞİL'

Hayali röportajda Mert Sezer Sarı 'Videoda sağ tarafımdaki insanlar başka bir yere bakıyorlar çünkü büyük bir gösteri vardı, fakat Mirage'ın ekranı da çok önemli. Sırayla internette popüler olan birçok video gösterildi.

Kemal Bey'in videosu da bu arada gösterildi. Bence böyle bize basit gözüken ama aslında çok şey ifade eden bir hareketin ne kadar değerli olduğunu ve yurt dışında nasıl ilgi çektiğinin kanıtı bu videodur. Parayla reklam verebileceğiniz bir alan bile değil...' ifadelerini kullandı.

FONDAŞ MEDYA FENA FAKA BASTI!

Yüzlerce hesap ve sitenin nereden geldiği ve gerçek olup olmadığı kanıtlanmamış bu görüntüleri paylaşması ise 'Kılıçdaroğlu yandaşları faka bastı' yorumu getirdi.
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