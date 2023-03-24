Ali Erbaş açıkladı! Depremzedeler hac kayıtlarını erteleyebilir

Türkiye felaketlerin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor...Vatandaşlar normal hayatlarına dönerken hac ibadetini yapacak depremzedeler için yeni bir açıklama yapıldı. 2 yıllık koronavirüs önlemleriyle geçen hac ibadetleri de bu yıl normaline dönüyor.Salgın nedeniyle getirilen kısıtlamalar ve belli tedbirlerin kaldırıldığı bu ibadet döneminde Türkiye'den binlerce hacı adayı Suudi Arabistan'a gidecek.Bu kapsamda 2023 yılı içi hac kesin kayıtları da başladı.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl hac için kesin kayıt hakkı elde eden 11 ildeki depremzede hacı adaylarının kesin kayıt haklarını 2024 yılına erteleyebileceklerini bildirdi.Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:2023 yılı haccı için düzenlenen kura sonucunda kesin kayıt hakkı elde etmiş vatandaşlarımızdan deprem bölgesindeki 11 ilimizde ikamet eden hacı adaylarımız, arzu ettikleri takdirde kesin kayıt haklarını 2024 yılına erteleyebileceklerdir.