Mart 2023 Fed toplantısı sonrası açıklama geldi...

Son dakika haberi...Fed faiz kararı ve faiz karar metni yayımlandı.'Fed faiz kararı ne olacak' sorusu ekonomi ve finans gündeminin en sıcak maddelerinden birisiydi. 2 gün süren Mart 2023 Fed toplantısı sona erdi. Fed kararı sonrası Başkan Jerome Powell vereceği mesajlar gelecek dönemin para politikasına ilişkin ışık tutacak.SON DAKİKA: FED FAİZ KARARI MART 2023 AÇIKLANDIFed faiz kararı belli oldu. Buna göre Fed fonlama faiz aralığını 25 baz puan artırarak %4,75 - %5,00 düzeyine çekti. Fed 25 baz puanlık faiz artışıyla politika faizi yüzde 4,75-5 aralığına çıkarak 2007 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.Piyasada ABD'de yaşanan bankacılık krizi dolayısıyla Fed'in bu toplantıyı pas geçebileceğine dair beklentiler de dile getirilmesine rağmen kuvvetli beklenti Fed'in politika faizini 25 baz puan artırması yönündeydi.Fed faiz karar metninde ABD'de bankaların sağlam bir görünümü olduğunu, ancak gelişmelerin büyüme üzerindeki etkilerinin değerlendirileceğini ifade etti. Bu durum resesyon endişesi olarak yorumlandı.Fed faiz kararı sonrası metninden çıkan sinyaller küresel piyasaları sarsan bankacılık krizine karşın Fed'in faiz artışlarından vazgeçmeyeceğini göstersede güvercin mesajlar dikkat çekti.FED YETKİLİLERİNİN BU YIL İÇİN FAİZ KARARI BEKLENTİLERİ İÇİN MEDYAN TAHMİNLERİ DEĞİŞMEDİABD Merkez Bankası(Fed) yetkililerinin bu yıl için medyan faiz tahminleri değişmezken, gelecek yıl için yükseltildi.Fed'in açıkladığı 'Ekonomik Projeksiyon Raporu'naa göre, bu yıl için medyan faiz tahmini yüzde 5,1 olarak kalırken, gelecek yıl için yüzde 4,1'den yüzde 4,3'e çıkarıldı. Yetkililer, 2025 yılı için tahminlerini yüzde 3,1 olarak korudu.Fed yetkililerinin uzun dönem faiz tahmini yüzde 2,5 seviyesinde kaldı.Fed yetkilileri 3 ayda bir ABD'nin işsizlik, enflasyon, ekonomik büyüme ve faiz oranlarıyla ilgili önümüzdeki 3 yıl ve uzun döneme ilişkin tahminde bulunuyorlar.2023 YIL SONU FED FAİZ BEKLENTİSİ YÜZDE 5,10Fed enflasyonla mücadele etmek için geçen sene 4 kez 75'er baz puanlık artış yaptı. Fed Aralık ayında artış hızını yavaşlatarak 50 baz puana, Şubat ayında ise 25 baz puana indirmişti.Fed faiz kararı ile birlikte yetkililerin faiz patikasına ilişkin öngörülerini içeren noktasal grafik de belli oldu. Noktasal grafiklere yansıyan Fed faiz beklentilerinin Aralık ayına göre değişmediği görüldü. Buna göre 2023 sonu faiz beklentisi 2023 yüzde 5,1 seviyesinde belirlendi. 2024 beklentisi ise yüzde 4,1'den yüzde 4,3'e yükseldi.Aralık ayındaki tahminlerde zirve faiz beklentisi yüzde 5,125 seviyesindeydi. Mart ayı başında Powell faizlerin beklenenden daha yüksek seviyede belirlenebileceğini belirterek dot plotta yukarı yönlü revizyon sinyali vermişti.FED FAİZ KARARI SONRASI PİYASALARIN İLK TEPKİSİMart ayı Fed faiz kararı sonrası dolar/TL 19-19,05 bandında sakin seyrine devam ederken, Fed'in beklentilere paralel gelen 25 baz puan faiz kararı ve güvercin mesajlar sonrası ons altın 1950 dolar bandını geçerken gram altın TL fiyatı da 1200 TL'ye dayandı.FED TOPLANTISI ÖNCESİ ALTIN 'BEKLE GÖR' HAVASINA GİRDİFed faiz kararı için geri sayım sürerken, ons altın rekorların ardından bir miktar geri çekilerek 1930-1950 dolar arasında fiyatlanmaya başladı. Gram altın ise 1280-1200 TL arasında konsolide oluyor. Fed toplantısı öncesi piyasalarda 'Bekle gör' havası başladı.FED KARARI VE AÇIKLAMASI ÖNCESİ ALTIN FİYATLARI VE DOLAR KURU NE KADAR?Piyasalarda tüm gözler Fed faiz kararı için ABD'ye döndü. Mart 2023 Fed toplantısı öncesi altın fiyatları rekorlar serisine ara vererek ons öncülüğünde baskı altında seyir izledi. Fed'in para politikasında yumuşayacağı beklentisi ile yükselen altın fiyatları toplantı yaklaşınca dün itibariyle kar satışı yedi.Ons altın Fed toplantısı öncesi 1930-1940 dolar düzeyinde dar bant hareketi sergiliyor. Geçtiğimiz günler ons altın 2009 dolar seviyesini test ederek 1 yılın zirvesine yükselmişti. Gram altın ise ons yönlü seyir izlemeye devam ediyor.Ons altın tarafından bulduğu destekle 1230 TL'ye kadar yükselen gram altın Fed faiz kararı öncesi bir miktar satış yiyerek 1180-1890 TL arasında konsolide olmaya çalışıyor.