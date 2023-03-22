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Emine Erdoğan'dan '22 Mart Dünya Su Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, suyun önemine dikkat çekerek bir mesaj paylaştı.

Ekleme: 22.03.2023 - 15:30 Güncelleme: 22.03.2023 - 15:31 / Editör: Ozge Selin
Emine Erdoğan'dan '22 Mart Dünya Su Günü' mesajı
Emine Erdoğan, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı. Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı;

İklim değişikliğinin etkilerini tüm dünya ülkeleri gibi biz de yaşıyor, sonuçlarının ne kadar acı olduğunu bizzat tecrübe ediyoruz. Yaşadığımız her afet, ne yazık ki yaşam kaynağımız suyun değerini ve önemini yeniden hatırlatıyor.

İnanıyorum ki; doğayı, yalnızca geçmişten alınan bir miras değil, gelecekten alınmış bir emanet olarak gören bakış açısıyla, iklim değişikliğiyle mücadelemizi dünden daha güçlü sürdüreceğiz.

Emine Erdoğan'dan '22 Mart Dünya Su Günü' mesajı
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