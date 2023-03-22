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Bakan Bozdağ'dan Eskişehir'deki skandala tepki: Çağdaş yobazlık

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Eskişehir'de depremzede öğrencinin başörtülü diye okula kaydedilmesine tepki gösterdi. Bakan Bozdağ, 'Bu hadise; hukuk tanımamazlıktır, haksızlıktır, ilkelliktir ve çağdaş yobazlıktır' dedi.

Bakan Bozdağ'dan Eskişehir'deki skandala tepki: Çağdaş yobazlık
Ekleme: 22.03.2023 - 10:01 Güncelleme: 22.03.2023 - 10:04 / Editör: Ozge Selin
Bakan Bozdağ'dan Eskişehir'deki skandala tepki: Çağdaş yobazlık
Eskişehir'de Hatay'dan bölgeye giden depremzede bir ailenin genç kızından, kayıt yaptırmak istediği okuldan başörtüsünü çıkarması istendi.
9. sınıf öğrencisinin bu durumu kabul etmemesinin üzerine söz konusu okula kaydı gerçekleştirilmedi.

Gündeme taşınan olay başörtüsü düşmanlığını bir kez daha ortaya koyarken Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan olaya ilişkin tepki geldi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

Bozdağ, sosyal medyada yaptığı açıklamada, 'Eğitim ve öğretim, kamu hizmetlerine girme ve siyasi faaliyette bulunma hak ve hürriyetlerini kullanmaları Anayasa ve kanunlara rağmen yıllarca haksız bir biçimde engellenen başörtülü kadınlara yapılan her türlü ayrımcılığı sona erdirdik, haksızlığı bitirdik, zulmü kaldırdık. Buna rağmen maalesef Eskişehir'de bir okul müdürü, kayıt için başörtüsünü çıkarmayı reddeden depremzede öğrencinin okula kaydını yapmamaya cür'et etmiş. Bu hadise; hukuk tanımamazlıktır, haksızlıktır, ilkelliktir ve çağdaş yobazlıktır. AK Parti iktidarında hiçbir güç ve hiçbir kimse; başörtülü kadınların eğitim ve öğretim hak ve hürriyetini kullanmasını engelleyemez, başörtüsü zulmünü hortlatamaz, yeniden ikna odaları kuramaz, ilkel 28 Şubat zihniyetini uygulamaya koyamaz, yobazlığa cür'et edemez' ifadelerini kullandı.

Bakan Bozdağ'dan Eskişehir'deki skandala tepki: Çağdaş yobazlık

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