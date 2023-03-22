Ali Babacan'ı sevindiren son dakika haberi! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı çıkarmama kararını olumlu karşıladı

Türkiye, tarihinin en önemli seçimlerine hazırlanıyor...52 gün kala ittifaklar son düzlükte çalışmalarını hızlandırdı. Adayların açıklanmasıyla birlikte ittifaklar da şekillenmeye başladı.6'lı masada toplanan Millet İttifakı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu çıkarıldı.Kılıçdaroğlu, seçim galibiyeti için tüm sınırları zorladı.Öyle ki, masada yer alan İyi Parti'ye rağmen HDP ile ittifak kurmayı hedef edindi.Bu kapsamda 20 Mart günü Kılıçdaroğlu, HDP'yi ziyaret etti.Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile yapılan görüşmenin olumlu geçtiği belirtildi.Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen 3 ismin yüzlerinin gülmesi dikkatlerden kaçmadı.Görüşmeden 2 gün sonra HDP'den son dakika kararı geldi.Cumhurbaşkanı adayı çıkarması beklenen parti, yapılan görüşme sonrası aday çıkarmayacakları açıkladı.Son dakika haberi ise DEVA Partisi Lideri Ali Babacan'a canlı yayında verildi.Gürkan Zengin'in sunduğu Ankara Masası'nda Gündem programına konuk olan Babacan, burada seçime yönelik açıklamalarda bulunurken haber geldi.Zengin'in 'Emek ve Özgürlük İttifakı aday çıkarmayacakmış. Herhalde sizi memnun eden bir gelişme.' haberine sevinen Babacan, 'Tabii. Ben zaten demiştim. Ne kadar çok parti bizim ortak adayımıza destek verirse Kılıçdaroğlu'nun kazanma şansı yükselecektir.' ifadeleri kullandı.