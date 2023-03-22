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Beyaz Gazete
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Ali Babacan'ı sevindiren son dakika haberi! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı çıkarmama kararını olumlu karşıladı

DEVA Partisi Lideri Ali Babacan, seçime 52 gün kala Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacaklarını açıklayan HDP'nin kararına, "Ne kadar çok parti Kılıçdaroğlu'na destek verirse kazanma şansı yükselecektir." şeklinde yanıt verdi.

Ali Babacan'ı sevindiren son dakika haberi! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı çıkarmama kararını olumlu karşıladı
Ekleme: 22.03.2023 - 13:34 Güncelleme: 22.03.2023 - 13:45 / Editör: Ozge Selin
Ali Babacan'ı sevindiren son dakika haberi! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı çıkarmama kararını olumlu karşıladı
Türkiye, tarihinin en önemli seçimlerine hazırlanıyor...

52 gün kala ittifaklar son düzlükte çalışmalarını hızlandırdı. Adayların açıklanmasıyla birlikte ittifaklar da şekillenmeye başladı.

6'lı masada toplanan Millet İttifakı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu çıkarıldı.

Kılıçdaroğlu, seçim galibiyeti için tüm sınırları zorladı.

Öyle ki, masada yer alan İyi Parti'ye rağmen HDP ile ittifak kurmayı hedef edindi.

HDP aday çıkarmama kararı aldı
Bu kapsamda 20 Mart günü Kılıçdaroğlu, HDP'yi ziyaret etti.

Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile yapılan görüşmenin olumlu geçtiği belirtildi.

Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen 3 ismin yüzlerinin gülmesi dikkatlerden kaçmadı.

Görüşmeden 2 gün sonra HDP'den son dakika kararı geldi.

Cumhurbaşkanı adayı çıkarması beklenen parti, yapılan görüşme sonrası aday çıkarmayacakları açıkladı.

Haberi canlı yayında aldı
Son dakika haberi ise DEVA Partisi Lideri Ali Babacan'a canlı yayında verildi.

Gürkan Zengin'in sunduğu Ankara Masası'nda Gündem programına konuk olan Babacan, burada seçime yönelik açıklamalarda bulunurken haber geldi.

Ali Babacan'ı sevindiren karar
Zengin'in 'Emek ve Özgürlük İttifakı aday çıkarmayacakmış. Herhalde sizi memnun eden bir gelişme.' haberine sevinen Babacan, 'Tabii. Ben zaten demiştim. Ne kadar çok parti bizim ortak adayımıza destek verirse Kılıçdaroğlu'nun kazanma şansı yükselecektir.' ifadeleri kullandı.
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