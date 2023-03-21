TÜİK: Tarımsal girdi fiyat endeksi ocakta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak 2023 dönemine ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, 2023 Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 6,24, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 95,99 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 118,18 artış gerçekleşti.Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 5,77, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 9,62 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre, göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 95,54, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 99,13 artış gerçekleşti.Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar, yüzde 40,24 ile makine bakım masrafları ve yüzde 46,16 ile veteriner harcamaları oldu. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar, yüzde 117,25 ile hayvan yemi ve yüzde 115,38 ile tohum ve dikim materyali oldu. Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar, yüzde 1,81 ile enerji ve yağlar ve yüzde 2,94 ile tarımsal ilaçlar oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar, yüzde 35,17 ile diğer mal ve hizmetler ve yüzde 21,45 ile veteriner harcamaları oldu. Bir önceki aya göre azalış gösteren tek alt grup yüzde 4,86 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu.