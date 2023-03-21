  • USD: 18,99 - 19,03
  • EURO: 20,28 - 20,31
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

TÜİK: Tarımsal girdi fiyat endeksi ocakta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarımsal girdi fiyat endeksinin 2023 ocak ayında yıllık yüzde 95,99, aylık yüzde 6,24 arttığını açıkladı.

Ekleme: 21.03.2023 - 10:47 Güncelleme: 21.03.2023 - 10:47 / Editör: Ozge Selin
TÜİK: Tarımsal girdi fiyat endeksi ocakta arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak 2023 dönemine ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, 2023 Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 6,24, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 95,99 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 118,18 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 5,77, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 9,62 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre, göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 95,54, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 99,13 artış gerçekleşti.

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar, yüzde 40,24 ile makine bakım masrafları ve yüzde 46,16 ile veteriner harcamaları oldu. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar, yüzde 117,25 ile hayvan yemi ve yüzde 115,38 ile tohum ve dikim materyali oldu. Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar, yüzde 1,81 ile enerji ve yağlar ve yüzde 2,94 ile tarımsal ilaçlar oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar, yüzde 35,17 ile diğer mal ve hizmetler ve yüzde 21,45 ile veteriner harcamaları oldu. Bir önceki aya göre azalış gösteren tek alt grup yüzde 4,86 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretine tepki
Kılıçdaroğlu'na kendi taraftarlarından protesto! Seçimi kaybetmek için her şeyi yaptın
Bakan Kurum: Tüm ekiplerimizle gece gündüz çalışıyoruz! 'Prefabrik evleri teslim ettik'
HDP, 6'lı koalisyondan hangi bakanlıkları istedi? 4 ilde vekil talebi! İşte Meclis'teki kirli pazarlığın perde arkası
Kur'an-ı Kerim yakan provokatöre İngiltere'den vize yok
AK Parti ve MHP bugün YSK'ya gidecek
Başkan Erdoğan'ın katılımı ile 20 bin kalıcı konutun temeli atılacak
Meral Akşener krizi sonrası İyi Parti'den istifa edenlerin sayısı belli oldu
Bakan Koca duyurdu! Binlerce yeni personel istihdam edilecek
Şehit annelerinden CHP-HDP görüşmesine sert tepki: 'Terörist HDP, işbirlikçi CHP'
Depremzedelerin elektrik ve doğalgaz borcu silindi...
Canlı yayında 'Kılıçdaroğlu PKK'nın adayıdır' sözleri sonrası gergin anlar...
Yeni bir yenilgiye karşı marteniçka bilekliği: Kılıçdaroğlu seçim galibiyeti için leyleklere güveniyor
Ali Babacan bu kez de Togg hazımsızlığını gösterdi: Yerli otomobil dememek lazım!
Uluslararası Bağışçılar Konferansı sonrası konuştu: Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç’in NATO üyeliğiyle ilgili flaş sözler
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretine tepki: 'CHP oy uğruna Kandil’e göz kırpar hale gelmiş yazık'
TBMM Başkanı Şentop'tan 'Kürtçe' iddialarına cevap: 'Bilinmeyen dil' değil, 'Türkçe olmayan kelime' yazılıyor
Rusya lideri Putin'in tutuklanma kararıyla ilgili açıklama: Ömür boyu sürecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde Mehmet Şimşek'i kabul etti
AK Parti'den sağlık alanında düzenlemeler içeren 38 maddelik yeni yasa teklifi
Binlerce kullanıcının hesapları çalınmış olabilir

Binlerce kullanıcının hesapları çalınmış olabilir

21 Mart 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

21 Mart 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Rusya'dan devlet çalışanlarına Iphone yasağı: Çöpe atın

Rusya'dan devlet çalışanlarına Iphone yasağı: Çöpe atın

Deprem sonrası oluşan dev yarık dron ile görüntülendi

Deprem sonrası oluşan dev yarık dron ile görüntülendi

Araç sahipleri dikkat! Yapılandırılan trafik cezası nasıl ödenecek?

Araç sahipleri dikkat! Yapılandırılan trafik cezası nasıl ödenecek?

Pişkin dolandırıcıdan akılalmaz sözler! Avukata söylediği sözler pes dedirtti

Pişkin dolandırıcıdan akılalmaz sözler! Avukata söylediği sözler pes dedirtti