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Beyaz Gazete
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Sulama kanalına düşen otomobilden burunları kanamadan çıktılar

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaklaşık 5 metre yükseklikten sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi, kazadan yara almadan kurtuldu.

Ekleme: 21.03.2023 - 21:03 Güncelleme: 21.03.2023 - 21:09 / Editör: Ozge Selin
Sulama kanalına düşen otomobilden burunları kanamadan çıktılarKaza, saat 13.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Bekir Yıldız Bulvarı'nda meydana geldi. U.D.Y.'nin direksiyon kontrolünü yitirdiği 38 RC 610 plakalı otomobil, yaklaşık 5 metre yükseklikten içinde az miktarda su bulunan kanala düştü.

Sulama kanalına düşen otomobilden burunları kanamadan çıktılar

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sürücü ve yanındaki 2 kişi, ters dönen araçtan kendi imkanlarıyla kurtuldu. 3 kişi itfaiye ekibinin sarkıttığı merdivenle de yukarı çıktı.

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