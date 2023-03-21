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Beyaz Gazete
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İYİ Parti'de Kılıçdaroğlu kavgası devam ediyor! Aydın ve Ağıralioğlu oylamanın yapıldığı toplantıya katılmadı...

İYİ Parti TBMM Grubu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı aldı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının görüşüldüğü toplantıya, Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın ile İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu katılmadı. Toplantıya katılmayan iki ismin, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktığı biliniyor.

İYİ Parti'de Kılıçdaroğlu kavgası devam ediyor! Aydın ve Ağıralioğlu oylamanın yapıldığı toplantıya katılmadı...
Ekleme: 21.03.2023 - 18:57 Güncelleme: 21.03.2023 - 19:02 / Editör: Ozge Selin
İYİ Parti'de Kılıçdaroğlu kavgası devam ediyor! Aydın ve Ağıralioğlu oylamanın yapıldığı toplantıya katılmadı...
İYİ Parti TBMM grubu, 14 Mayıs'ta 28'inci dönem milletvekili seçimi ile beraber yapılacak cumhurbaşkanı seçimi ile ilgili toplandı. Toplantıda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, cumhurbaşkanı adayı olarak Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) bildirilmesi kararı alındı.

Grup toplantısı çıkışında açıklama yapan Tatlıoğlu, 'İYİ Parti, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığına aday olması konusunda bir grup kararı almıştır ve bu sürecin gereğini yapmaktadır. Grup kararımızdır' dedi. Tatlıoğlu, YSK'ya adaylık başvurusuna CHP ile birlikte gidip gidilmeyeceğine ilişkin soruya, değerlendireceklerini söyledi.

İYİ Parti'de Kılıçdaroğlu kavgası devam ediyor! Aydın ve Ağıralioğlu oylamanın yapıldığı toplantıya katılmadı...

İki isim toplantıya katılmadı

Kılıçdaroğlu'nun adaylığının görüşüldüğü toplantıya Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın ile İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu katılmadı.

İYİ Parti'de Kılıçdaroğlu kavgası devam ediyor! Aydın ve Ağıralioğlu oylamanın yapıldığı toplantıya katılmadı...

'Bunu kabul etmemiz söz konusu değil'

Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktığı konuşulan Ağıralioğlu, geçtiğimiz günlerde Akşener'in masayı dağıtma hamlesinin ardından yaşananlara şu sözlerle tepki göstermişti:

'25 yılda yemediğimiz küfürleri 3 günde yedik. Bizden bir özür dileyen oldu mu, Hayır. Yaşananları telafi eden oldu mu, Hayır. Sonra da çıkıp istişareden, müzakereden söz ediyorlar. Bunu kabul etmemiz söz konusu değil.'
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İYİ Parti'de Kılıçdaroğlu kavgası devam ediyor! Aydın ve Ağıralioğlu oylamanın yapıldığı toplantıya katılmadı...
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