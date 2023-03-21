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Beyaz Gazete
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Hamza Dağ'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na AFAD tepkisi: Devletin hafızası yıllardır dijital ortamda

AFAD ek binasında kısa süreli çıkan yangın sonrası sosyal medya hesabından asılsız iddialarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt Hamza Dağ'dan geldi. Dağ, "Devletin kurumsal hafızası yıllardır dijital ortamda" dedi.

Ekleme: 21.03.2023 - 17:27 Güncelleme: 21.03.2023 - 17:29 / Editör: Ozge Selin
Hamza Dağ'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na AFAD tepkisi: Devletin hafızası yıllardır dijital ortamda
Ankara'nın Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan AFAD'ın ek binasında, sabah saat 05.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

3 katlı binanın giriş katındaki yangını fark edenler, yangın söndürme tüpleriyle müdahalede bulundu.

Haber verilmesiyle itfaiye de sevk edildi.

Yangın kısa sürede söndürüldü
İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

AFAD, yangınla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"Yangın yapılan müdahaleyle kısa sürede söndürülmüştür"
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bugün saat 05.00 sıralarında Başkanlığımızın tadilat çalışmalarının devam ettiği ek binada kırtasiye ve günlük dosyaların bulunduğu idari büroda küçük çaplı bir yangın çıkmış, yangın tüpleri ve yapılan müdahaleyle kısa sürede söndürülmüştür. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Dezenformasyon içerikli bilgiler dolaşıma girdi
Yaşanan kısa süreli yangının ardından sosyal medyada asılsız birçok iddia dolaşıma sokuldu.

Asılsız iddiaların arasında evrak bölümünde çıkan yangında bazı evrakların zarar gördüğü yer aldı.

İddialara Kemal Kılıçdaroğlu sahip çıktı
Asılsız iddialara ise CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sahip çıktı.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Belgeleri yakalım derken, binaları da yakmayın lütfen." paylaşımında bulundu.

Hamza Dağ tepki gösterdi
Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşımına ise AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'dan tepki geldi.

"Devletin kurumsal hafızası yıllardır dijital ortamda"
Kılıçdaroğlu'nun tweet'ini alıntılayan Dağ, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

AFAD’ın ek hizmet binasında çıkan ufak çaplı yangın, hızlıca söndürülmüştür.

Siz yarıda kesilen görüntülü konuşmayı teknoloji zannettiğiniz için devletin kurumsal hafızasının yıllardır dijital ortamda depolandığından haberdar olmamanızı yadırgamıyoruz.
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