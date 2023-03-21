Bakan Koca duyurdu! Binlerce yeni personel istihdam edilecek

Atama bekleyen sağlık çalışanları için müjdeli haber geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, KPSS ile 42 bin 500 sağlık personeli ve sürekli işçi istihdam edileceğini ifade etti. Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzları İŞKUR'a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye gönderildi. Bakan Koca'nın açıklamasıyla birlikte sağlık bakanlığı personel alımının detayları merak konusu oldu. Peki hangi alanda kaç kişi istihdam edilecek? İşte hemşire, ebe ve sağlık teknikeri başta olmak üzere istihdam edilecek alanlar ve personel sayısı…Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin son dakika açıklaması geldi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 42 bin 500 yeni personel istihdam edileceğini duyurdu.Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, istihdam edilecek alanlar ve kadro sayısını da paylaştı.Sağlık Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:KPSS ile 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisansiyeri,798 sağlık teknisyeni ve 21.709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10.900 sürekli işçi istihdam edilecektir.Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzları İŞKUR'a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye gönderilmiştir.42.500 yeni çalışma arkadaşımıza ve bakanlığımıza hayırlı olsun."