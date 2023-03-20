Van'da Terör Örgütü Propagandası: 34 şahıs gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü'nden gelen açıklamaya göre dün Van'da Atatürk Kültür Parkı miting alanında terör propagandası yaptıkları ve polise taş attıkları öğrenilen 34 şahıs ile birlikte ''uyuşturucu madde bulundurma/kullanma'' ile ''uyuşturucu madde kullanımına özendirme'' suçlarından 3 kişi gözaltı kararına çarptırıldı.

Van'da 19 Mart 2023 Pazar günü Atatürk Kültür Parkı miting alanında Nevruz kutlamalarında gerçekleşen terör örgütü protesto olaylarına ilişkin Van İl Emniyet Müdürlüğü'nden gelen açıklama şu şekildeydi:'PKK/KCK terör örgütünün sözde bayrağını simgeleyen bez parçaları ile etkinlik alanına girmeye çalışan, yasa dışı ve terör örgütünü övücü nitelikte slogan ve polise taş atarak terör örgütü propagandası yapan 34 kişi ile 'uyuşturucu bulundurma ve kullanma', 'uyuşturucu madde kullanımına özendirme' suçlarından 3 kişi gözaltına alınmıştır. Şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanılmıştır.'