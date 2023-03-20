Rasmus Paludan, Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı

Kopenhag'daki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakarak İslam'ı ve Türkiye'yi hedef alan ırkçı siyasetçi Rasmus Paludan, "Biz İslam'a saygı göstermiyoruz. Biz İslam'ı hor görüyoruz ve onu burada istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Danimarkalı ırkçı siyasetçi Rasmus Paludan, Kopenhag'daki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakarak İslam'ı ve Türkiye'yi hedef aldı.'Tüm dünyadaki İslam'ı ve Erdoğan'ı hedef göstermemiz çok önemli' diyen Paludan, 'Biz İslam'a saygı duymuyoruz. Biz İslam'ı hor görüyoruz ve onu burada istemiyoruz' ifadelerini kullandı.Daha önceki yıllarda da defalarca Kur'an-ı Kerim yakan Paludan, son olarak İsveç'teki Türk Büyükelçiliği önünde kutsal kitabı yakmış, Türkiye ile İsveç arasında krize neden olmuştu.