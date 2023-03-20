Ramazan pidesi fiyatı belli oldu

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı 2023 yılı ramazan pidesi fiyatını açıkladı. Balcı açıklamasında şunları söyledi: Bu sene Türkiye genelinde azami uygulanacak fiyat, 300 gramı 10 TL olarak uygulanacaktır; kilogram fiyatı 33 TL.

Türkiye genelinde 300 gramlık pide Ramazan ayı boyunca 10 liradan satılacak.Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 'Bu sene Türkiye genelinde azami uygulanacak fiyat, 300 gramı 10 TL olarak uygulanacaktır. Kilogram fiyatı 33 TL. Bu sene yaklaşık yüzde 60-62 fiyat değişikliği meydana gelmiş oluyor' dedi.Ayrıca ekmek fiyatına değinen Balcı, 'Ekmek fiyatında bir değişiklik yok ülke genelinde ekmek 5TL; gündemimizde ekmek fiyatında bir değişiklik bulunmuyor' ifadelerine yer verdi.