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Beyaz Gazete
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MSB duyurdu: 2 terörist Yunanistan sınırında yakalandı!

MSB: Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a ve Yunanistan'dan ülkemize geçmeye çalışan 2'si terörist 7 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

Ekleme: 20.03.2023 - 15:20 Güncelleme: 20.03.2023 - 15:21 / Editör: Ozge Selin
MSB duyurdu: 2 terörist Yunanistan sınırında yakalandı!Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a ve Yunanistan'dan ülkemize geçmeye çalışan 7 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 1'inin FETÖ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.' açıklamasında bulundu.

MSB duyurdu: 2 terörist Yunanistan sınırında yakalandı!
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