MSB duyurdu: 2 terörist Yunanistan sınırında yakalandı!

MSB: Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a ve Yunanistan'dan ülkemize geçmeye çalışan 2'si terörist 7 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a ve Yunanistan'dan ülkemize geçmeye çalışan 7 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 1'inin FETÖ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.' açıklamasında bulundu.