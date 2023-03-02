Şubat ayı ihracat rakamları açıklandı

2023 yılı Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat yüzde 6,4 oranında azalışla 18 milyar 638 milyon dolar, ithalat yüzde 10,6 oranında artışla 30 milyar 833 milyon dolar oldu.2023 yılı Ocak-Şubat döneminde ise, ihracat yüzde 1,5 oranında artışla 38 milyar 8 milyon dolar, ithalat yüzde 15,6 oranında artışla 64 milyar 439 milyon dolar olarak gerçekleşti.Ticaret Bakanlığı'ndan dış ticaret verileriyle ilgili yapılan değerlendirme şöyle:6 Şubat 2023 tarihinde 11 ilimizi ve milyonlarca vatandaşımızı etkileyen deprem felaketi nedeniyle vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, geride kalanlara ve tüm ülkemize başsağlığı diliyoruz.Bu afet yalnızca 11 ilde yaşayan vatandaşlarımızı değil, tüm Türkiye'yi derinden etkilemiştir. Deprem felaketinde kaybettiğimiz canların üzüntüsü tüm ülkemizde yaşanırken, ilgili diğer kurumlarımızla birlikte Bakanlığımız bölgedeki ticaretin normale dönmesi için çalışmalarına devam etmektedir.Deprem felaketi nedeniyle aylık dış ticaret değerlendirmesi bu ay için basın bildirisi şeklinde kamuoyu ile paylaşılmaktadır.Bilindiği üzere, 2022 yılında ihracatta büyük başarılar elde edilmiştir. Mal ihracatının yanı sıra hizmetler ihracatında da önemli bir aşamaya gelinmiştir. 2022 yılında mal ihracatımız yüzde 12,9 oranında artış ile 254,2 milyar dolar olur iken, hizmet ihracatımız ise yüzde 46,5 oranında artış neticesinde 90 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.Türkiye ekonomisi, 2022 yılında yüzde 5,6 ile Orta Vadeli Program (2023-2025) tahmini olan yüzde 5'in üzerinde büyümüştür. Mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı yıl genelinde 2,2 puan pozitif gerçekleşerek büyümenin yüzde 40'ını oluşturmuş ve ihracat büyümenin itici gücü olmayı sürdürmüştür.Öte yandan, ülkemizin toplam ihracatının yüzde 8,6'sını oluşturan 11 ilimizde yaşanan deprem felaketinin ihracatımız üzerinde aşağı yönlü etkisi olmuştur.2023 yılı Şubat ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 azalışla 18,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Gümrük kapıları verilerine göre bu iller arasında özellikle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da deprem sonrasında ihracatta önemli ölçüde gerileme meydana gelmiştir.Aylık tahminlerimizde yaşanan sapmalar ve il bazlı düşüşler dikkate alındığında, deprem nedeniyle Şubat ayı ihracatımızda doğrudan 1,5 milyar dolarlık bir aşağı yönlü etki olduğu değerlendirilmektedir.Geçen yılın aynı dönemine göre dış talebin nispeten zayıf seyri ve avro-dolar paritesinin düşük gerçekleşmesi de ihracatımızı aşağı yönlü etkilemiştir. Parite sebebi ile ihracatımız 2023 yılı Şubat ayında 529,2 milyon dolar daha az gerçekleşmiştir.Şubat ayı ithalatımız ise 30,8 milyar dolar olurken, bu rakamın yüzde 22'si enerji ithalatı kaynaklıdır.Ayrıca, ithalattaki artış önemli oranda işlenmemiş altın ithalatından kaynaklanmaktadır. Nitekim bu dönemde işlenmemiş altın ithalatı 3,7 milyar dolar artarak (yüzde 858,7 artış) 4,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.2023 Şubat ayında ithalattaki artışta öne çıkan ürün grupları arasında otomotiv ithalatı yarı iletken krizinin aşılmasından dolayı 2,1 milyar dolar (yüzde 81 artış), makine ithalatı 2,9 milyar dolar (yüzde 22,2 artış), elektrikli makineler ithalatı 2,1 milyar dolar (yüzde 40,5 artış) olarak gerçekleşmiştir.2021 yılı itibarıyla, depremden etkilenen 11 ilimizin Türkiye GSYH'si içindeki payı yüzde 9,8'dir.Depremin illerin ekonomisinde yol açtığı tahribatın ivedilikle aşılması amacıyla gerekli tedbirler hayata geçirilmekte olup, depremden etkilenen işletmelerimizi tekrar ayağa kaldırmak üzere kısa, orta ve uzun vadeli ihtiyaçlar kapsamında çalışmalar yapılmaktadır.Deprem felaketi nedeniyle kaybettiğimiz vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Millet olarak hepimizin başı sağ olsun."