Merdan Yanardağ: Meral Akşener, AK Parti iktidarına 5 yıl daha hediye etmek üzere

Türkiye, gözlerini 2023 seçimlerine dikti.Yurt genelinde depremin izleri silinirken bir diğer ana gündem konusu da seçimlere 3 ay gibi bir süre kalmışken, Millet İttifakı'nın aday sessizliği. Henüz bir anlaşmaya varıp aday çıkaramayan 6'lı masa bugün toplan-dağıl görüşmelerine bir yenisini daha ekliyor.CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün gerçekleşecek toplantı için, 'Adayı belirleriz ancak ileri bir tarihte açıklarız' ifadelerini kullanmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan aday açıklaması! Millet İttifakı adayı belirler ama ileri tarihte açıklarÖte yandan, bir süredir Millet İttifakı adayları için konuşulan isimler arasında Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş var. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Bazen gerçek komutan olmak için apoletlerden vazgeçmek gerekir” ifadeleri ile akılları karıştırmıştı.Mansur Yavaş söylemlerin ilk çıktığı dönemlerde aday olmayacağını defalarca vurgularken, son açıklamasında yeşil ışık yaktı. Mansur Yavaş, “Altılı masa başka bir karar alırsa, benim böyle bir talebim yok ancak görev olarak kabul edebilirim” ifadelerini kullandı.Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, canlı yayında adaylık konusuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Yanardağ, Millet İttifakı'nın Meral Akşener yüzünden seçimi kaybedeceğini söyledi.Yanardağ, şu ifadeleri kullandı;Meral Akşener'in AK Parti iktidarına 5 yıl daha hediye etmek üzere olduğunu düşünüyorum. Eğer Erdoğan seçimi bir kez daha kazanacaksa sorumluluğu İyi Parti, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ta olacaktır.'Merdan Yanardağ'ın açıklamalarından geri kalanlar;Bugün bakıyorsunuz Ekrem İmamoğlu ve Mansur yavaş iki ayrı televizyonda. İmamaoğlu aday olmayacağını belirtmedi. Yavaş belirtse de son birkaç gündür aday olabileceğine dair sinyaller verdi. Tuhaf bir eşikteyiz.Meral Hanım'ın hepimize sürpriz yapma olasılığını bir kenara bırakmıyorum. Parti içindeki gruplara bir takım kliklere yapmış olsun böyle bir ihtimal var. Veyahut Millet İttifakı'nda kimi direniş noktalarına kırmak için yapmış olabilir. Pekala Meral hanım düşünüyor olabilir ki Kılıçdaroğlu değil başka bir aday seçilebilir adaydı. Kendi dediği gibi büyük tehlikeyi öncesinde savuşturmak gerekir. Kişisel hesaplar değil milletin hesabını yapmak gerekir diye düşünebilir. Bu olasılıkları bir yana bırakmıyorum. Meral Akşener'in kötü niyetli olduğuna da düşünmüyorum. Ama siyasal olarak yanlış değerlendirme yaptığını, AK Parti Erdoğan iktidarına 5 yıl daha hediye etmek üzere olduğunu düşünüyorum. Eğer Erdoğan bu seçimi bir daha kazanacaksa Türkiye'nin önündeki 100 yılını kaybetmek anlamına gelirse bunun sorumluluğu İyi Parti ve Meral Akşener de olacaktır. Onunla beraber hala seçildikleri partinin kendilerini destekleyen siyasal ve toplumsal gücün niteliğinin farkında olmayan bu oyunda bir rol üstlenmeye çalışan iki belediye başkanı da olacaktır diye düşünüyorum. Meral hanımın bu konuşması yarın yapılacak toplantıyadır. Yanılma payım olabilir. Bizi yanıltabilir. Meral hanımın büyük olasılık aday önerisi ile geleceğini düşünüyorum.Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz edecek gibi duruyor. Ortada Kemal Kılıçdaroğlu'nu siyasetten silme operasyonu var. Meral hanım, zaten başbakan adayı. Dolayısıyla, Siyasal İslamcı iktidardan sonra sağ iktidarla geçiş dönemi tasarlanıyor. Bu beşli çetenin operasyonudur. Beşli çete bir sermaye grubudur. AKP döneminde zenginlemiş bir yağmacı sermaye grubudur. Bunların operasyonu olabileceğini akıldan hiç çıkarmamak lazım.