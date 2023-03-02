İYİ Parti'li Yasin Öztürk'ten Kılıçdaroğlu'na 'apolet' hatırlatması: Sök dedik sana

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin geçtiğimiz gün yapılan grup toplantısında üstü kapalı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıkmış ve 'Kimse unutmasın, bazen gerçek komutan olmak için, apoletlerden vazgeçmek gerekir. Sahici bir mücadele için önce kendinle barışmak gerekir. Küçük hesapları bırakıp büyük resmi, gerçek tehlikeyi görmek gerekir.' demişti.Altılı Masa'nın bugün yapılan son toplantısında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun adaylık konusunda direttiği iddia edildi. Toplantıdan yine bir sonuç çıkmazken, muhalefet partileri pazartesi günü yeniden toplanma konusunda anlaştı.Toplantı sonrasında ise siyaset kulisleri hareketlendi. İYİ Parti'li isimler art arda açıklamalar yaparak Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz etti.Bunlardan biri de İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk oldu. Öztürk, Akşener'in 'Gerçek komutan olmak için, apoletlerden vazgeçmek gerekir.' sözüyle Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.Twitter hesabından paylaşımda bulunan Öztürk, 'Apoletlerini sök dedik sana...' ifadelerini kullandı.