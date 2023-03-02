İYİ Parti'de 'Kılıçdaroğlu' mesaisi: Akşener kurmaylarını topladı
Altılı Masa'nın son toplantısında aday belirlenememesinin nedeninin 'Kılıçdaroğlu'nun adaylıkta diretmesi' olduğu iddia edildi. Toplantı sonrası İYİ Parti'liler Kılıçdaroğlu'nun adaylığına isyan ederken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurmaylarını parti genel merkezinde olağanüstü topladı.
Altılı Masa'nın bugünkü toplantısının ardından yapılan açıklamada ‘ortak cumhurbaşkanı adayında ortak bir anlayışa ulaşıldığı’, nihai açıklamanın 6 Mart’ta yapılacağı belirtildi.
Kılıçdaroğlu'nun adaylık konusunda direttiği ve İYİ Parti'nin buna karşı çıktığı için masadan bir isim çıkmadığı öne sürüldü. CHP'liler sosyal medyadan kutlama mesajları paylaşırken, İYİ Parti'lilerin bu duruma isyan ettiği görüldü.
Olağanüstü toplantı
Akşener yaşanan gelişmelerin ardından kurmaylarını parti genel merkezinde olağanüstü topladı.
'Milletin umudu Akşener' sloganları
İYİ Parti lideri genel merkeze varırken binanın önünde bekleyen kalabalık “Milletin umudu Meral Akşener” sloganları attı.
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