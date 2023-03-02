İYİ Parti'de 'Kılıçdaroğlu' mesaisi: Akşener kurmaylarını topladı

Altılı Masa'nın bugünkü toplantısının ardından yapılan açıklamada ‘ortak cumhurbaşkanı adayında ortak bir anlayışa ulaşıldığı’, nihai açıklamanın 6 Mart’ta yapılacağı belirtildi.Kılıçdaroğlu'nun adaylık konusunda direttiği ve İYİ Parti'nin buna karşı çıktığı için masadan bir isim çıkmadığı öne sürüldü. CHP'liler sosyal medyadan kutlama mesajları paylaşırken, İYİ Parti'lilerin bu duruma isyan ettiği görüldü.Akşener yaşanan gelişmelerin ardından kurmaylarını parti genel merkezinde olağanüstü topladı.İYİ Parti lideri genel merkeze varırken binanın önünde bekleyen kalabalık “Milletin umudu Meral Akşener” sloganları attı.