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İşte depremde en risksiz ve en riskli iller! Fay hattı nerelerden geçiyor? İşte MTA'nın o haritası

Son dakika haberi... Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 2 deprem toplam 11 ilimizde yıkıcı hasarlara neden oldu. Depremin ardından onbinlerce vatandaşımız hayatını kaybederken bir o kadar vatandaşımız da yaralandı. Peki Türkiye'nin her yeri deprem konusunda riskli mi? Depremde en az riskli illerimiz hangileri? İşte vatandaşların merak ettiği soruların yanıtları...

İşte depremde en risksiz ve en riskli iller! Fay hattı nerelerden geçiyor? İşte MTA'nın o haritası
Ekleme: 2.03.2023 - 15:53 Güncelleme: 2.03.2023 - 15:58 / Editör: Ozge Selin
İşte depremde en risksiz ve en riskli iller! Fay hattı nerelerden geçiyor? İşte MTA'nın o haritası
Kahramanmaraş merkezli depremin ardından, uzman isimler diğer fay hatları konusunda uyarılarda bulunuyor. Türkiye coğrafi açıdan deprem bölgesinde bulunduğu için pek çok ilimiz depremde doğrudan etkileniyor.

Ancak yayımlanan fay haritalarına göre depremden etkilenmeyen ya da daha az etkilenen illerimiz de var. Peki bunlar hangileri? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Aksaray

En risksiz ilçeleri Güzelyurt ve Gülağaç olan Aksaray da 4. derece deprem bölgesinde yer alan Türkiye'de deprem riskinin çok düşük olduğu illerin başında geliyor.

Ankara

4. bölgede yer alan Ankara düşük riskli şehirler arasında bulunuyor. Etimesgut, Yenimahalle, Mamak ve Polatlı ilçeleri de Ankara'nın en risksiz bölgelerinde yer alıyor.

Antalya

Antalya'ya en yakın fay hattı Burdur Gölü civarı ile Fethiye'nin kuzeyinde yer alıyor.

Artvin

2, 3 ve 4. derece bölgeleri içerisinde barındıran Artvin Türkiye geneline bakıldığında orta ve az riskli bölge olarak biliniyor, yine de sahil kesimleri 2. derece risk taşıyor. Artvin'de Arhavi, Borçka, Murgul ve Hopa ilçeleri en güvenilir yerlerden. Ovacık, Peynirli ve Maden ilçeleri ise en riskli bölgede yer alıyor.

Bartın

Bartın'da son büyük deprem yine 6.6 ile 1968'de yaşanmış, 29 kişi hayatını kaybetmişti.

Edirne

Genel olarak il bazında baktığımızda depreme karşı güvenilir bir yer olan Edirne Kaleiçi bölgesindeki yapılaşmalar hariç depreme dayanıklı olarak görülüyor. Saroz Körfezi hariç Edirne'nin diğer bölgeleri güvenilir.

Giresun

Dördüncü derece riskli bölgede bulunan Giresun'da Keşap, Piraziz, Eynesil, Görele, Tirebolu, Çanakçı ilçeleri en risksiz yerler arasında.

Karaman

Beşinci derecede bulunan yani Türkiye'de deprem riski en düşük olan illerden biri olan Karaman'da bulunan ilçelerin tamamına yakını 5. derece iken sadece küçük bir kısmı 4. derece olarak karşımıza çıkıyor.

Kastamonu

Depremlerin büyük bir çoğunluğu Kastamonu'nun güneyinde Kuzey Anadolu Fay Zonu, Dodurga fayı, Eldivan - Elmadağ tektonik kaması, Merzifon fayı ve Taşova - Çorum fay zonu üzerinde meydana gelmiştir.

Kırıkkale

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde, saat 03.49 sıralarında 3,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti ancak fay hattına uzak şehirlerimizdendir.

Kırklareli

Kırklareli'de fay hattına uzak, 4. derece riskli bölgede yer alan illerimizdendir.

Kırşehir

En tehlikesiz il olan Kırşehir 1996'da en tehlikeli bölgelerden biri olarak görülüyordu. Son deprem haritasında yaşanan değişiklik ile Kırşehir en risksiz iller arasında yerini aldı.

Konya

Düzlükleri ile bilinen Konya'da 4 ve 5. bölgede yer alıyor. Bazı bölgelerin zemini alüvyon olmasından dolayı 1. dereceye kadar giriyor. Ilgın, Akşehir, Tuzlukçu gibi bölgeleri 1. dereceyken diğer bölgeleri 3-4 ve 5. bölgede yer alıyor.

Mardin

Orta dereceli risk bölgesinde yer alan Mardin'in Mazıdağı ve Kızıltepe ilçeleri güvenilir.

Nevşehir

Deprem riskinden uzak olan Nevşehir 4. deprem kuşağında yer alıyor. Nevşehir'de yaşanan en büyük deprem 27 Mayıs 1900 yılında 4.3 büyüklüğündeydi. 1900 yılından sonra 4 üzerinde büyüklükte başka bir depreme rastlanılmamış.

Niğde

Tamamı 4 ve 5. derece olan Niğde Türkiye'de depreme karşı en güvenilir yerlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Niğde'de ise en güvenilir ilçe ise 5. derece risk bölgesinde yer alan Altunhisar.

Niğde'de en son 25 Şubat Cumartesi günü saat 13.27'de 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Rize

Dördüncü risk bölgesinde yer alan Rize İzmir depreminden sonra 3.bölgeye yükseldi ve risk arttı. Ama yine de diğer illere göre baktığımızda güvenilirliğini koruyor. 1999 depreminden önce yapılan binaların gözden geçirilmesi gerektiği de uzmanlar tarafından bildiriliyor.

Samsun

Ülkemizdeki en büyük depremleri üreten ve dünyanın en önemli faylarından biri kabul edilen Kuzey Anadolu Fayı Samsun il merkezine kuş uçuşu ortalama 55 km. mesafede şehrin güneyinde yer almaktadır. 26.11.1943 yılında üretmiş olduğu Ladik merkezli 7.2 magnitüdlü deprem Samsun ili ve çevresine büyük zararlar vermiştir.

Siirt

Siirt tarihsel ve aletsel dönem depremleri incelendiğinde sismik açıdan çokta hareketli olmayan iller arasında yer almaktadır. Siirt'te en son yaşanan büyük deprem1884 yılında Pervari bölgesinde 6.1 şiddetinde meydana gelmişti.

Sinop

Türkiye Deprem Bölgesi Haritası'na göre 5.bölgede yani en az riskli bölgede yer alan Sinop'ta en son 2019 Aralık ayında 1.7 büyüklüğünde deprem oldu. Genel olarak deprem bölgesi olmayan Sinop oldukça güvenli bir şehir.

Olası bir depremde yüksek risk arz eden ilçeleri ise Boyabat, Durağan ve Saraydüzü.

Trabzon

Neredeyse şehrin tamamı 4. derece risk bölgesinde olduğu için Trabzon da depreme karşı güvenilir yerler arasında bulunuyor. Of, Arşin, Araklı, Akçaabat, Maçka gibi diğer ilçeler de depreme karşı güvenilir.

Yozgat

Yozgat sınırları içinde, deprem üretecek herhangi bir aktif fay hattının bulunmadığı, bu nedenle merkez üssü Yozgat olan yıkıcı bir depremin yaşanmasının söz konusu olmadığı biliniyor.

Zonguldak

Zonguldak merkez ve çevresiyle Ereğli, Alaplı, Kozlu, Kilimli, Çaycuma, Devrek ve Gökçebey ilçelerinde merkez üssü olarak büyük salınımlar görülmemiştir.

TÜRKİYE MTA DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE DEPREM RİSKİ OLAN İLÇELER

Adıyaman- Gölbaşı

Afyon- Çay, Dinar, Kızılören, Sandıklı

Ankara- Şereflikoçhisar

Antalya- Demre

Balıkesir- Gönen, Manyaz

Batman-Kozluk

Düzce- Çilimli, Cumayeri, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı

Elazığ- Palu, Sivrice

Erzincan- Üzümlü

Eskişehir- İnönü

Antep - İslahiye

Hakkari- Şemdinli

Hatay- Erzin, Hassa, Kırıkhan, Payas

Isparta- Eğirdir, Senirkent, Uluborlu

İzmir- Kemalpaşa, Seferihisar, Tire

Kahramanmaraş- Nurhak, Türkoğlu

Kayseri- Talas, Yeşilhisar

Kırıkkale- Keskin

Kırşehir- Akpınar, Mucur

Kocaeli- Başiskele, Derince, Gölcük, Kartepe

Konya- Akşehir, Altınekin, Doğanhisar, Ilgın

Kütahya- Gediz, Simav

Malatya- Akçadağ

Manisa- Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Soma, Turgutlu

Mersin- Çamlıyayla, Mut

Muğla- Menteşe, Milas

Muş- Korkut, Varto

Niğde- Altunhisar, Bor

Osmaniye- Düziçi, Toprakkale

Sakarya- Akyazı, Arifiye, Ferizli, Hendek, Karapürçek, Sapanca

Urfa-Bozova

Siirt- Eruh

Şırnak- Beytüşşebap

Sivas- Altınyayla, Yıldızeli

Tokat- Niksar, Pazar, Reşadiye

Van- Çaldıran, Özalp

Yalova- Altınova, Çınarcık
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