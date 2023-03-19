Mardin'de feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Hasan Ulutaş yönetimindeki 34 LD 9815 plakalı tır, Midyat-İdil kara yolunda Siraç Aral idaresindeki 47 AAU 620 plakalı pikap ile çarpıştı.Kazada, sürücüler ile pikapta bulunan Selamet, Özlem, Vahice, İshak, Nehir ve Hazine Aral yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.Yaralılardan Özlem Aral, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.