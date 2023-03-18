CHP'nin kanalı Halk TV'de büyük skandal! Depremzede çocukların önünde Selahattin Demirtaş propagandası

Halk TV, CHP'nin HDP ile ilişkilerini geliştirmesi sonrası yaptığı yayınlar ile dikkat çekiyor. HDP porpagandasının eksik olmadığı kanalda, son olarak depremzede çocukların önünde terör suçlarından tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın propagandası yapıldı. CHP'nin fonladığı Halk TV'nin sunucusu Serhan Asker, 'Selahattin Demirtaş, cezaevinde 5'inci kitabını yazdı. Üretim, üretim, üretim...' diye Demirtaş'ı överken, kitabı keyifle okuduğunu ve herkese tavsiye ettiğini söyledi.CHP'nin fonladığı Halk TV'de, Selahattin Demirtaş'ın 'Dad' isimli kitabının öve öve tanıtımı yapıldı. Adıyaman'da depremzede çocukların bulunduğu ortamda Serhan Asker isimli sunucu Demirtaş'ı ve kitabını öve öve bitiremedi. Asker, 'Selahattin Demirtaş, cezaevinde 5'inci kitabını yazdı. Üretim, üretim, üretim... Yazıyor Selahattin Demirtaş. Bize gönderdiği öykü kitabı Dad. Büyük bir keyifle okudum ben. Teşekkür ediyoruz bu inceliği düşündüğü için Sayın Selahattin Demirtaş'a.' dedi.Serhan Asker'in skandalı bununla da bitmedi. Terör suçlarından tutuklu bulunan, daha önce 'Terörist cenazesine gitmeyen vekili disipline veririm. Abdullah Öcalan'ın heykelini dikeceğiz.' gibi ifadeler kullanan Demirtaş'ı özgürlük mücadelesi veren bir isim olarak tanımlayan Asker, 'Cezaevinde tutuklu bulunan, özgürlük mücadelesi yapan herkesi de kucaklıyoruz. Deprem bölgesinden bütün halkımızın selamlarını cezaevinde özgürlüğünü arayan tutuklulara gönderiyoruz.' diye konuştu.CHP Genel Başkanı ve 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün HDP Genel Merkezi'nde Eş Başkanlar Mithat Sancar ve Pervin buldan ile görüşecekti. Görüşme nedeni bilinmez bir şekilde ertelendi. Kılıçdaroğlu, 'Ev sahibine sorun' derken, HDP, 'Program yoğunluğu nedeniyle erteledik' dedi. İttifak ve HDP'nin 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde görüşmenin tepki çekeceğini düşündükleri için toplantıyı erteledikleri belirtiliyor. Kılıçdaroğlu, HDP görüşmesi öncesi CHP'nin fonladığı kanalların HDP'yi öven yayınlarındaki artış da dikkat çekiyor.