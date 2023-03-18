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CHP'nin kanalı Halk TV'de büyük skandal! Depremzede çocukların önünde Selahattin Demirtaş propagandası

CHP'nin kanalı Halk TV de dümeni HDP'ye kırdı. 6'lı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesi Halk TV'de propagandanın dozu iyice artırıldı. Terör suçlarından tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 'Dad' isimli kitabı depremzede çocukların arkasına sığınılarak tanıtıldı. Halk TV sunucusu Serhan Asker, "Büyük bir keyifle okudum ben. Teşekkür ediyoruz bu inceliği düşündüğü için Sayın Selahattin Demirtaş'a. Cezaevinde tutuklu bulunan, özgürlük mücadelesi yapan herkesi de kucaklıyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP'nin kanalı Halk TV'de büyük skandal! Depremzede çocukların önünde Selahattin Demirtaş propagandası
Ekleme: 18.03.2023 - 16:45 Güncelleme: 18.03.2023 - 17:23 / Editör: Ozge Selin
CHP'nin kanalı Halk TV'de büyük skandal! Depremzede çocukların önünde Selahattin Demirtaş propagandası
Halk TV, CHP'nin HDP ile ilişkilerini geliştirmesi sonrası yaptığı yayınlar ile dikkat çekiyor. HDP porpagandasının eksik olmadığı kanalda, son olarak depremzede çocukların önünde terör suçlarından tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın propagandası yapıldı. CHP'nin fonladığı Halk TV'nin sunucusu Serhan Asker, 'Selahattin Demirtaş, cezaevinde 5'inci kitabını yazdı. Üretim, üretim, üretim...' diye Demirtaş'ı överken, kitabı keyifle okuduğunu ve herkese tavsiye ettiğini söyledi.

CHP'NİN FONLADIĞI HALK TV'DE BÜYÜK SKANDAL

CHP'nin fonladığı Halk TV'de, Selahattin Demirtaş'ın 'Dad' isimli kitabının öve öve tanıtımı yapıldı. Adıyaman'da depremzede çocukların bulunduğu ortamda Serhan Asker isimli sunucu Demirtaş'ı ve kitabını öve öve bitiremedi. Asker, 'Selahattin Demirtaş, cezaevinde 5'inci kitabını yazdı. Üretim, üretim, üretim... Yazıyor Selahattin Demirtaş. Bize gönderdiği öykü kitabı Dad. Büyük bir keyifle okudum ben. Teşekkür ediyoruz bu inceliği düşündüğü için Sayın Selahattin Demirtaş'a.' dedi.

'ABDULLAH ÖCALAN'IN HEYKELİBNİ DİKECEĞİM' DİYEN DEMİRTAŞ'A 'ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ VERİYOR' DEDİ

Serhan Asker'in skandalı bununla da bitmedi. Terör suçlarından tutuklu bulunan, daha önce 'Terörist cenazesine gitmeyen vekili disipline veririm. Abdullah Öcalan'ın heykelini dikeceğiz.' gibi ifadeler kullanan Demirtaş'ı özgürlük mücadelesi veren bir isim olarak tanımlayan Asker, 'Cezaevinde tutuklu bulunan, özgürlük mücadelesi yapan herkesi de kucaklıyoruz. Deprem bölgesinden bütün halkımızın selamlarını cezaevinde özgürlüğünü arayan tutuklulara gönderiyoruz.' diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU, HDP İLE GÖRÜŞECEK

CHP Genel Başkanı ve 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün HDP Genel Merkezi'nde Eş Başkanlar Mithat Sancar ve Pervin buldan ile görüşecekti. Görüşme nedeni bilinmez bir şekilde ertelendi. Kılıçdaroğlu, 'Ev sahibine sorun' derken, HDP, 'Program yoğunluğu nedeniyle erteledik' dedi. İttifak ve HDP'nin 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde görüşmenin tepki çekeceğini düşündükleri için toplantıyı erteledikleri belirtiliyor. Kılıçdaroğlu, HDP görüşmesi öncesi CHP'nin fonladığı kanalların HDP'yi öven yayınlarındaki artış da dikkat çekiyor.

CHP'nin kanalı Halk TV'de büyük skandal! Depremzede çocukların önünde Selahattin Demirtaş propagandası

CHP'nin kanalı Halk TV'de büyük skandal! Depremzede çocukların önünde Selahattin Demirtaş propagandası


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