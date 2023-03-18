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Başkan Erdoğan: Deprem sonrası Çanakkale ruhuna ihtiyacımız var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl anma törenine katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Deprem ve sel ile sarsıldığımız sarsıldığımız bu günlerde yeniden Çanakkale ruhuna ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan: Deprem sonrası Çanakkale ruhuna ihtiyacımız var
Ekleme: 18.03.2023 - 14:29 Güncelleme: 18.03.2023 - 15:00 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan: Deprem sonrası Çanakkale ruhuna ihtiyacımız var
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl anma törenine katılıyor. Başkan Erdoğan, Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti.

Başkan Erdoğan daha sonra anma töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

ÇANAKKALE RUHUNA YENİDEN İHTİYACIMIZ VAR
Rabbim şehitlerimizin ruhlarına şad, mekanlarını cennet eylesin. Çanakkale, tarihi şanlı zaferlerle doolu bir milletin üzerine serilen ölü toprağınıı attığı bir dönüm noktasıdır. Dönemin en modern ordularını dize getiren milletimiz, direniş ruhunu kuşanmıştır. Çanakkale, Kurtuluş Savaşı'nın provasıdır. 108 yıl önce burada yazılan destanı gururla hatırlıyoruz. Yüreklerimizin yandığı bu sancılı dönemde Çanakkale ruhuna yeniden ihtiyacımız var.

Bu seferberlik ruhunun zedelenmesine izin vermeden, gece gündüz çalışarak şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracağız. Çanakkale birbirine kenetlenmiş bir milletin aşamayacağı hiçbir badire olmadığını göstermiştir. Yeter ki fitne ve fesat peşinde olanlara kulak asmayalım. Yeter ki kardeşliğimize halel getirmeyelim. Rabbim ülkemizi her türlü kazadan beladan muhafaza eylesin diyorum.

Çanakkale Zaferimizin 108. yıl dönümünü tekrar tebrik ediyorum.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ZAFER MESAJI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajında Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini dünyaya bir kez daha ilan ettiği büyük ve tarihi bir kahramanlık destanı olduğunu ifade etti.

'MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ'
'Bugün biz de ülkemiz ve milletimiz için Çanakkale Zaferinde ortaya koyduğumuz ruh ve iradeyle çalışıyor, her türlü zorluğu birlik ve beraberlikle aşabileceğimize olan inançla mücadelemizi sürdürüyoruz.' ifadelerini kullanan Erdoğan şöyle devam etti:

'Büyük bir kahramanlıkla, cesaretle yazılan şanlı tarihimize sahip çıkacak, Çanakkale ruhunu canlı ve diri tutmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Bize bu vatanı emanet eden şehitlerimize, gazilerimize şükran borcumuzu ödemek, vatanımızı ve bayrağımızı her koşulda müdafaa etmek için dün olduğu gibi bugün de yarın da mücadeleden bir an olsun geri durmayacağız. Bu düşüncelerle, Çanakkale Zaferi'nin 108. yıldönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde bu toprakları bize emanet eden tüm şehitlerimizi ve başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.'

Başkan Erdoğan: Deprem sonrası Çanakkale ruhuna ihtiyacımız var


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