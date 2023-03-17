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Twitter'ın 'Sana Özel' operasyonu tepki çekmişti: Manipülatif algoritma dünya gündeminde

Twitter'ın yeni algoritma değişikliği ile 'Sana Özel' akışında FETÖ ve PKK yanlısı hesapların görünürlüğünü artırmasının Türkiye kamuoyunda tepki toplamasının ardından dünyada da söz konusu düzenleme çokça tartışılmaya başlandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde "Manipulative Algorithm" en çok konuşulan konular arasına (trend)'lere girdi.

Twitter'ın 'Sana Özel' operasyonu tepki çekmişti: Manipülatif algoritma dünya gündeminde
Ekleme: 17.03.2023 - 23:25 Güncelleme: 17.03.2023 - 23:35 / Editör: Ozge Selin
Twitter'ın 'Sana Özel' operasyonu tepki çekmişti: Manipülatif algoritma dünya gündeminde
2023 seçimleri öncesi sosyal medyada yerli ve milli içeriklere karşı sistematik bir operasyon başlatıldı. FETÖ ve PKK yanlısı hesaplar Türkiye karşıtı içeriklerin dozunu artırırken Twitter algoritma değişimi adı altında söz konusu hesaplara destek çıkıyor.

Twitter'ın 'Sana Özel' operasyonu tepki çekmişti: Manipülatif algoritma dünya gündeminde

Twitter 'Sana Özel ve Takip Edilenler' akışı düzenlemesindeki 'Sana Özel' kısmında FETÖ ve PKK yanlısı hesapları bilinçli bir şekilde ön plana çıkarırken 'Takip Edilenler' kısmında da yine kullanıcının herhangi bir takibi olmaksızın söz konusu hesapların içeriklerine yer vererek görünürlüğü artırıyor.

Twitter'ın 'Sana Özel' operasyonu tepki çekmişti: Manipülatif algoritma dünya gündeminde

MANİPÜLATİF ALGORİTMA TARTIŞILMAYA BAŞLANDI

Twitter'ın yeni algoritması dünyada trend'lere girerek çokça tartışılmaya başlandı. Kullanıcılar, takip etmedikleri ve genellikle belli bir politik görüşü empoze etmek isteyen ya da çıkar güden hesapların Twitter'ın bilinçli yönlendirmesi sonucu zaman akışlarında göründüğünü ifade ediyor. Kullanıcılar, Elon Musk'tan yeni değişikliğin tekrar geri alınmasını talep ediyor.

Twitter'ın 'Sana Özel' operasyonu tepki çekmişti: Manipülatif algoritma dünya gündeminde

SEÇİMLERE MÜDAHALE DÜNYANIN GÜNDEMİNDE

Dünya kamuoyu sosyal ağların seçimlere müdahalesini ilk olarak Brexit ve 2016'da eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçilmesiyle tartışmaya başladı. Ardından Avrupa ülkeleri birçok kez Rusya ve Çin'deki 'trol orduları'nın kendi ülkelerindeki seçimlere müdahale ettiğini savundu. İsrail devletinin geliştirdiği yazılımın ise 30'dan fazla ülkedeki seçimlere müdahil olduğu ortaya çıktı.

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Twitter'ın 'Sana Özel' operasyonu tepki çekmişti: Manipülatif algoritma dünya gündeminde
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