Rüşvet ve yolsuzluktan tutuklanmıştı! Akşener özel izinle gitti: Cezaevinde 35 dakikalık sır görüşme

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Çanakkale'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Partililerden bile saklanan ziyaretin nedeni Akşener'in ikindi saatlerinde karayoluyla Çanakkale E Tipi Kaplı Cezaevine giriş yapmasıyla ortaya çıktı. Makam aracıyla cezaevine giren Akşener'e İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve Avukat Eşref Bener Varol eşlik etti.Akşener, yolsuzluk ve rüşvet operasyonuyla tutuklanarak cezaevine gönderilen Ünal Çetin'i Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan özel izinle ziyaret etti. İznin bir gün önce Çetin'in avukatı Eşref Bener Varol tarafından alındığı ortaya çıkarken, Akşener, Çetin ile baş başa görüştü.Akşener, Çetin ile 35 dakika kalırken, ziyaretin nedeninin Çetin'in Çanakkale'den birinci sıra milletvekili adayı yapılmak istendiği için olduğu ileri sürüldü. Görüşmenin ardından cezaevinden ayrılan Meral Akşener, kapıda bekleyen partilileri selamlayarak Ankara'ya hareket etti.Ziyaretin 18 Mart Çanakkale Zaferi'ne bir gün kala gerçekleşmesi ve Akşener'in görüşme sonrası partiye uğramadan şehirden ayrılması büyük tepki topladı. Yağmura rağmen partinin önünde toplanan bir grup İyi partili, Akşener'in il binasına uğramaması nedeniyle hayal kırıklığı yaşadı.Akşener; daha önce de Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin'in oğlunun düğüne katılarak nikah şahitliği yapmış, partiye uğramaması tepkiye neden olmuştu.Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, 31 Ocak'ta Gökçeada Belediyesi'ne 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' operasyonu düzenledi. MASAK raporlarına da yansıyan soruşturma dosyasında iddiaya göre Başkan Çetin, kurduğu 11 kişilik rüşvet çarkının koltuğunda oturuyordu. Çetin'in şoföründen özel kalemine, eski hizmetlisinden fen işleri müdürüne kadar birçok kişi adadaki imar yolsuzlukları için kullanılıyordu.İddiaya göre aralarında İyi Parti Eski İlçe Başkanı Hasan Erdem'in de bulunduğu şebeke, adada kurulan 5 farklı müteahhitlik şirketiyle ortak hareket ediyordu. Yolsuzluk ve rüşvet çarkının tepesinde bulunan Çetin, imar planlaması yaptığı Yenimahalle, Çınarlı ve Kuzu Limanı'nda bulunan 1800 dönüm tarım arazisini ve imar verebileceği yerleri kurdurduğu inşaat şirketleri üzerinden müteahhitlere satın aldırıyordu. Başkanın bir dönem gizli kasası olduğu ileri sürülen E.B. de iddiaya göre şebeke adına arazi toplayan müteahhitler arasında yer alıyordu. E.B. ve diğer inşaat firmaları tarafından satın alınan arsalar, hızlı bir şekilde projelendirilip ruhsat için Belediye İmar Müdürü Seval Duran'ın önüne getiriliyordu. İddiaya göre Duran satışı tamamlanan ve projesi hazırlanmış yerlere hızlı şekilde imar verilmesini sağlıyordu. İmara açılan araziler milyonlarca dolara satılıyor, elde edilen hasılat başkanın talimatıyla şebeke üyeleri arasında paylaştırılıyordu.İddiaya göre Başkan Çetin, geçtiğimiz yıl E.B.'nin şebekeden ayrı hareket ederek bir arazi satın aldığını öğrendi. Bundan dolayı araları açılınca Başkan Çetin, E.B.'yi arayarak çok göze battığını, ilçede dedikodu konusu olduğunu ileri sürerek şirket adına alınan bazı arazileri devretmesini istedi. E.B., birçok araziyi aralarında İyi Parti Eski İlçe Başkanı Hasan Erdem'in de bulunduğu şebeke üyelerine hiçbir bedel almadan devretti. Devrettiği arazilerin kısa bir süre sonra imara açıldığını ve satışa çıktığını öğrenen E.B., Başkan Ünal'dan payına düşeni istedi. Başkan Çetin ise, E.B. ve şebekenin ortak satın alarak yaptıkları Fatih Mahallesi'ndeki 4 katlı binada çatı katını imara aykırı olduğunu gerekçe göstererek yıktırdı. Bunun üzerine Başkan ve müteahhit E.B. arasında yaşanan telefon görüşmeleri deşifre oldu. Başkan Ünal Çetin'i arayan E.B. başkandan payını istedi, 'Ben hakkımı istiyorum. Bizim ortak yaptığımız bir ticaret bu. Bak seni fena patlatırım, şaka yapmıyorum' dedi. Konuşmaya sinirlenen Ünal Çetin ise 'Lan saçmalama, geri zekâlı geri zekâlı konuşma. E.'ye sattığın yerden, R. ile ortak aldığınız yerden benim haberim bile olmadı. Sen bana neyin hesabını soruyorsun. Lan s.... Şimdi benim canımı sıkma. Sana yaptıklarım, yapacaklarım... Patlatırsan patlat, patlatmazsan namertsin' dediği ortaya çıktı.Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Ünal Çetin, İmar Müdürü Seval Duran ve İyi Parti Eski İlçe Başkanı Hasan Erdem tutuklandı, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.