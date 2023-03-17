Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyareti ertelendi

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak HDP'yi ziyaret etmesi planlanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun program yoğunluğu nedeniyle ziyaret tarihinde değişiklik yapıldı.

14 Mayıs'ta Türkiye tarihi bir seçime gidiyor...



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına rakip olarak çıkanlardan biri de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.



Millet İttifakı, büyük kavgaların, geniş tartışmaların ardından üzerinde anlaştığı Kılıçdaroğlu ismi ile seçime girerken hedef HDP'nin desteği.



Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklanır açıklanmaz HDP ile görüşme gündeme geldi. CHP Lideri, yaptığı açıklamalarda toplumun her kesimi ile temas kuracağını söylerken HDP ile de görüşme planlandı.



Konuya ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, "HDP'nin değerli Eş Genel başkanlarıyla görüşeceğim. Arkadaşlarım planlamayı yapıyorlar." açıklamasında bulundu.



HDP ziyareti ertelendi

Millet İttifakı paydaşı İyi Parti'de rahatsızlığa neden olan bu görüşme planında bir değişiklik yaşandı.



18 Mart Cumartesi günü için planlanan görüşme, iki tarafın da yoğun programı nedeniyle ertelendi.



İyi Parti'de homurtular yükseldi

Kılıçdaroğlu'nun bu ziyaret girişimi İyi Parti'de huzursuzluklara neden oldu.



CHP Lideri'nin adaylık ilanın ardından ilk tebrik HDP'li başkanlardan gelmiş, görüşme için beklediklerini açıklamışlardı.



Akşener'den HDP'ye bakanlık çıkışı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ise HDP ile bakanlık pazarlığına girilmeyeceği yönündeki açıklamaları HDP'lilerin tepkisini çekmişti.



Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sürecindeki tartışmalardan sonra partide başlayan huzursuzluğu en belirgin yansıtan isimlerden biri de İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu olmuştu.



"İyi Parti rencide edildi"

Ağıralioğlu, "25 yılda yemediğimiz küfürleri 3 günde yedik. Bizden bir özür dileyen oldu mu, Hayır. Yaşananları telafi eden oldu mu, Hayır. Sonra da çıkıp istişareden, müzakereden söz ediyorlar. Bunu kabul etmemiz söz konusu değil. İyi Parti'nin rencide edildiğini, genel başkanımızın hakarete uğradığını düşünüyorum." demişti.