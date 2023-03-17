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Beyaz Gazete
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Dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye geldi!

Aralarında HDP'li Hüda Kaya'nın da bulunduğu, vekilliklerini kötüye kullanan bazı provokatörlerin dokunulmazlık dosyaları Meclis'e geldi.

Dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye geldi!
Ekleme: 17.03.2023 - 15:27 Güncelleme: 17.03.2023 - 15:34 / Editör: Ozge Selin
Dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye geldi!
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca 'Gelen Kağıtlar' listesinde yayımlandı.

HDP İstanbul Milletvekilleri Hüda Kaya ve Musa Piroğlu ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'na ait dokunulmazlık dosyaları, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.
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