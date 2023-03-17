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CHP'li belediyeden para ödüllü heykel yarışması

Efeler Belediyesi'nin düzenlediği yarışmayı kazanan kişinin heykeli 29 Ekim 2023 tarihinde Uğur Mumcu Parkı’na yerleştirilecek.

CHP'li belediyeden para ödüllü heykel yarışması
Ekleme: 17.03.2023 - 15:14 Güncelleme: 17.03.2023 - 15:18 / Editör: Ozge Selin
CHP'li belediyeden para ödüllü heykel yarışması
CHP'nin yaptığı hizmetler denilince ilk akla gelen şey heykel oluyor..

29 Ekim 203 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edilişinin 100'üncü yılı kutlanacak.

Kutlama hazırlıklarını şimdiden başlatan İzmir Efeler Belediyesi, anıt heykel yarışması düzenleyecek.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına ithaf edilecek yarışma 2 aşamadan oluşacak.

Sanatçılar, ilk aşamada projeye ait fikirlerini desen ya da mevcut çizim programlarını kullanarak son gün olan 24 Nisan 2023'e kadar dijital olarak gönderebilecek.

Jüri 3 eser seçecek
Jürinin 25-27 Nisan 2023 tarihleri arasında yapacağı ilk aşama değerlendirmesinin ardından 3 eser seçilecek.

Seçilen 3 eser sahibinden bu eserlerin 1/10 ölçeğinde maketini yapması istenecek. Maketler için son teslim tarihi 27 Mayıs 2023 olacak. Yarışmanın sonuçları 31 Mayıs'ta ilan edilecek.

Para ödülü verilecek
Kazanan sanatçıya 25, ikinciye 15, üçüncüye 10 bin lira para ödülü verilecek. Uygulamaya değer görülen proje ve eser sahibiyle ortak bir uygulama tarihi belirlenecek ve işleyişle ilgili detaylar karşılıklı olarak konuşulacak.

İşleyiş sonucunda uygulanmasına karar verilen eser, Uğur Mumcu Parkı'na yerleştirilecek.

CHP'li belediyeden para ödüllü heykel yarışması
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