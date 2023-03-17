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Adıyaman'a kuvvetli yağış uyarısı: Tut ilçesinde 16 ev tahliye edildi

Geçtiğimiz gün sağanak yağışların etkili olduğu Adıyaman'ın Tut ilçesi için bir kez daha kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji tarafından yapılan uyarı sonrası ilçede 16 ev tahliye edildi.

Ekleme: 17.03.2023 - 23:00 Güncelleme: 17.03.2023 - 23:04 / Editör: Ozge Selin
Adıyaman'a kuvvetli yağış uyarısı: Tut ilçesinde 16 ev tahliye edildiAdıyaman'ın Tut ilçesinde, meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısının ardından 16 ev tahliye edildi.

Tut ilçesinde 15 Mart'taki sağanağın ardından ilçe merkezinden geçen derenin taşması sonucu bulundukları konteynerin sele kapılmasıyla kaybolan Fatma Tekdal ile 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra'ya ulaşılması için yürütülen çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığı 10. Komando Tugayı, polis dalgıçları, sahil güvenlik, jandarma arama kurtarma, jandarma özel asayiş, jandarma sualtı arama kurtarma, AFAD, UMKE, DSİ ve itfaiye personelinin bulunduğu yaklaşık bin kişilik ekip, Ömerova Deresi'nde arama yaptı.

Elazığ, Konya, Adıyaman ve Adana Emniyet müdürlüklerinde görevli dalgıçlar, ilçe merkezinden geçen deredeki menfezlerde çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalara iş makineleriyle de destek verildi.

Çalışmalara fiziki imkan ve teknik ekipmanlarla devam ediliyor

Bölgede koordinatör olarak görev yapan Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, AA muhabirine, tüm fiziki imkanları ve teknik ekipmanlarıyla çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Konteynerin ilk sele kapıldığı yerden itibaren arama çalışmalarına başladıklarını belirten Özkan, 'Oradan ilçe içerisi, Havutlu köyümüz... Havutlu köyümüzden itibaren Boynudere ve Yayılımlı istikametine yaklaşık 20 kilometrelik alanda iki kayıp vatandaşımızı aramaya devam ediyoruz. Ailemiz de burada. Onlar da sabırları ve dualarıyla bizlerle. İnşallah kısa zamanda netice alırız. Her zaman söylüyoruz. Gönül sağ bulmak ister, sağ ulaşmak ister ama kısa sürede netice almak, sonuçlandırmak önemli.' dedi.
Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısında bulunduğunu aktaran Özkan, şöyle devam etti:
'Bu uyarı çerçevesinde riskli gördüğümüz evlerin tahliyesini arkadaşlarımız gerçekleştirdi. Şu ana kadar 16 evde tahliye çalışması yaptık. Tabii bir kısım vatandaşımız kendi, bir kısmı da bizlerin isteği doğrultusunda boşaltıldı. Dere yataklarında sadece arama kurtarma çalışmaları değil, devletimizin tüm imkan ve arayışlarıyla olası sel tehlikesine karşı çalışma yürütüyoruz. İnşallah bu şiddette bir yağışla karşılaşmayız.'

Özkan, anonslarla vatandaşları tedbirli olmaya çağırdıklarına işaret ederek, 'Vatandaşlarımızla dikkatli ve tedbirli olmaya çalışırken, bir yandan da saha çalışmalarına devam ediyoruz.' dedi.

'Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor'

Bu zor günleri birlikte atlatacaklarını dile getiren Özkan, 'Alanı boşaltmadan süreklilik arz edecek şekilde çalışmaya devam ediyoruz. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu beyin bizlere vermiş olduğu talimatları doğrultusunda ara vermeksizin çalışıyoruz. Bedeni çalışmalarımız geç saatlere kadar devam ederken bunun yanında teknik cihazlarla, makineli çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.' ifadelerini kullandı.

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