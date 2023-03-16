YSK Başkanı duyurdu: 15 ülkeye daha sandık kurulacak

YSK Başkanı Ahmet Yener: Bu yıl yapılacak olan seçimlerde 15 yeni ülkede daha sandık kurulması gerekliliği tespit edilmiş olup, bu ülkeler; Afganistan, Belarus, Brezilya, Estonya, Fas, Karadağ, Kore Cumhuriyeti, Libya, Litvanya, Malezya, Nijerya, Pakistan, Portekiz ve Tanzanya olarak belirlenmiştir. AYRINTILAR GELİYOR...