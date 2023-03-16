Yavuz Ağıralioğlu açtı ağzını yumdu gözünü: 25 yılda yemediğimiz küfrü 3 günde yedik, İYİ Parti'nin gardı düştü

6'lı koalisyonun aday belirleme toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan İYİ Parti masadan kalktı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'Kumar masası, noter masası' gibi ithamlarla eleştirdi, 'Bu masada olmayacağız.' dedi. Akşener, Türkiye tarihinde görülmemiş büyüklükte bir kaosa sahne olan 72 saatlik krizin ardından 6'lı koalisyona döndü. Kendi deyimi ile, partisini 'Sıtma'ya razı etti. Bu durum İYİ Parti içindeki ülkücü kanadı rahatsız etti. Bu isimlerden en öne çıkanı ise 'İYİ Parti'nin vicdanı' şeklinde anılan İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu oldu. Ağıralioğlu sessizliğini bozdu, 'Rencide edildik, İYİ Parti'nin gardı düştü. Hiçbir şey olmamış gibi değil benim kalbim.' dedi.İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisini ve Genel Başkan Meral Akşener'i eleştirdi. Ağıralioğlu yaşananlardan memnun olmadığını belirtti, şunları söyledi:25 yılda yemediğimiz küfürleri 3 günde yedik. Bizden bir özür dileyen oldu mu, Hayır. Yaşananları telafi eden oldu mu, Hayır. Sonra da çıkıp istişareden, müzakereden söz ediyorlar. Bunu kabul etmemiz söz konusu değil.AĞIRALİOĞLU AÇIKLAMASININ ARKASINDA DURDUAğıralioğlu'na bu açıklamaları soruldu. ODA TV'nin haberine göre Ağıralioğlu bir kez daha ifadelerine sahip çıktı, 'İtirazlarım var sadece. O süreçte yaşadıklarımla ilgili hasbihal ettim. Arkadaşlar da bunu haberleştirip istifa edecek dediler. İYİ Parti'nin rencide edildiğini, genel başkanımızın hakarete uğradığını düşünüyorum. Partimizin içinde yaşadığımız durumla ilgili sordular söyledim.' dedi.Ağıralioğlu yaşananların İYİ Parti'ye zarar verdiği görüşünü savunurken, 'İYİ Parti'nin siyasi gardı düştü. Hiçbir şey olmamış gibi değil benim kalbim.' dedi.Ağıralioğlu son olarak ise şunları söyledi:Biz masadan kalkmadık. Bunun rencide ettiğini söyledim. Bunu söylemeye hakkımız yok mu! Biz masanın kurucu iradesini temsil ediyoruz.