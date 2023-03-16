Kuralar çekiliyor! İşte Tuzla kura çekimi dahil 50 bin konut TOKİ sonuçları sorgulama!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi İlk Evim TOKİ İstanbul kura çekimi Tuzla ile başlıyor. TOKİ sonuçları canlı yayın ile beraber günün en çok merak edilenleri arasına girdi. Öte yandan tüm ilçeler için '2023 TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak' sorusu yanıt buldu. TOKİ İstanbul kura tarihleri Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler olarak ilçe ilçe açıklandı. İşte TOKİ sonuçları sorgulama ekranı ile beraber Tuzla kura çekimi canlı yayını ve tüm detaylar...

.TOKİ İstanbul kura çekimi başlıyor. Asrın felaketi Kahramanraş merkezli depremler nedeniyle ertelenen TOKİ kura çekimi için son aşama olan İstanbul olacak. İstanbul kura sonuçları ilçe ilçe açıklanacak. İlk Evim TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama ekranı.TOKİ İstanbul kura çekimi bugün Tuzla ile başlıyor. 250 bin sosyal konutun kurası 81 ilde 3,5 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. İstanbul için 50 bin sosyal konutun kurası Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde 16 Mart- 19 Nisan tarihleri arasında noter huzurunda çekilecek.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında 'İlk Evim' projesinde kura çekimleri İstanbul'da 16 Mart-19 Nisan tarihleri arasında yapılacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı ve ilk kuraları 7 Kasım 2022 tarihinde Ardahan ve Şırnak illeriyle başlayan 'İlk Evim' projesinde kura çekimlerinde sona gelindi. 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen kura çekimleri 6 Mart tarihinde Ankara'da başlayarak kalan diğer illerle devam etti.İstanbul'da inşa edilecek 50 bin sosyal konutun kura çekimleri Tuzla'da başlayacak. Kura çekimleri 16-29 Mart tarihleri arasında 20 bin 920 hak sahibi için Tuzla Belediyesi'nde gerçekleştirilecek.Çatalca için 540 ve Selimpaşa için 200 hak sahibi için 30 Mart'ta noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi Silivri Alibey Spor Salonu'nda yapılacak.Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde 28 bin 340 hak sahibi için yapılacak sosyal konutun kuraları da 1- 19 Nisan tarihleri arasında Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda çekilecek. İstanbul'da kuralarıyla birlikte 'İlk Evim' projesi kuraları sona erecek.TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz...https://www.turkiye.gov.tr/toki-kura-sonucu-sorgulama