Bursa'da korkunç olay! Kereste atölyesinde kesim yaparken canından oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kereste atölyesinde kesim yaparken testere bıçağının yerinden çıkmasıyla boynu kesilen işçi hayatını kaybetti.

Bursa'daki olay, dün saat 16.00 sıralarında, İnegöl ilçesi Çeltikçi Mahallesi'nde faaliyet gösteren kereste atölyesinde meydana geldi. Daire testere ile kereste kesimi yapan Nidal Eldenden, bıçağın yerinden çıkarak boynunu kesmesiyle kanlar içinde yere yığıldı.İhbarla olay yerine sağlık ekipleri, sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki ameliyatının ardından yoğun bakımda tedaviye alınan Eldenden, sabaha karşı yaşamını yitirdi.Suriyeli Nidal Eldenden'in, 1 gün önce kereste atölyesinde işe başladığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.