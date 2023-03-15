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TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in zam talebi belli oldu

Kamuda çalışan 700 bin işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri devam ederken TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ kamu çerçeve ortak metnini açıkladı.

Ekleme: 15.03.2023 - 15:03 Güncelleme: 15.03.2023 - 15:13 / Editör: Ozge Selin
TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in zam talebi belli olduTÜRK-İŞ ve HAK-İŞ Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde zam talebi açıklandı. Taraflar, anlaşmanın seçimden önce bitirilmesini bekliyor.

Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu üyesi sendika Genel Başkanları, TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Birlikte yaklaşık kamuda çalışan 700 bin işçinin 2023 ve 2024 yılı maaş zamları için ortak talep metnini oluşturdu.

700 binden fazla işçiyi ilgilendiriyor
2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri, karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiriyor.

2 yıllık zam oranları
İşçilerin 2023 ve 2024 yıllarını kapsayan 2 yıllık zam oranları ve diğer sosyal mali hakları belirlenecek.

Taban ücretlerin brüt 15 bin liraya yükseltilmesi isteniyor
TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, 700 binden fazla kamu işçisini ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde taban ücretlerin brüt 15 bin liraya yükseltilmesi, bütün ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesi ve birinci altı ay yüzde 45 zam yapılması talebinde bulundu.

Bildiri resmi birimlere ulaştırıldı
Ortak açıklamada, 2023-2024 yılı Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolüne ilişkin ortak taleplerin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ve Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'na (TÜHİS) iletildiği belirtildi.

Sosyal yardım talebi
Açıklanan bildiriye göre, toplu iş sözleşmeleri kapsamındaki işçilere, sosyal yardım olarak 2023 yılı için her ay net 2 bin 500 lira, 2024 yılı için her ay net 3 bin 500 lira olarak ödenmesi bekleniyor.
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