Süleyman Soylu'dan sel felaketine ilişkin açıklama!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaşanan sel felaketine ilişkin son durumu açıkladı.Gazetecilere açıklama yapan Soylu, bölgede tedbirlerin alındığını, ihbarlara müdahale edildiğini bildirdi.Soylu 'Buradaki çalışmalar valilerimiz, jandarma komutamız, bölge müdürlerimiz burada. Yollar açık, elektrik, su var. Tedbirlerimiz ve uyarılarımız devam ediyor. Dere yataklarının etrafında bulunmamak gerekir. Tüm tedbirleri ilgili yerlerde arkadaşlarımızın uyarısı var' dedi.Öte yandan Bakan Soylu, 3 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.