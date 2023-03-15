Nurdağı'nda depremzedeler prefabrik evlere yerleşiyor

Depremlerde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşlar için Nurdağı'nda yapımına başlanan 1068 prefabrik ve yığma yapıdan 72'si tamamlandı.AFAD Koordinasyon Merkezi yanında yapımı tamamlanan prefabrik evlerin anahtarları, ailelere teslim edildi. Çocuk oyun alanları, okulları, sosyal donatı alanlarıyla depremzedelere kalıcı konutlara yerleşene kadar yuva olacak evlerin hızla tamamlanması için çalışmalar devam ediyor.Anahtarını teslim alarak ailesiyle evine yerleşmeye çalışanlardan Hasan Önder, çok mutlu olduklarını söyledi.Kötü günlerin geride kalması için kendilerine destek olanlara teşekkür eden Önder,"Bizi bu dar günde kurtardılar, sağ olsunlar, var olsunlar, çadırda kalıyoruz, ister istemez soğuk oluyor. Buraya geçince sıkıntılarımız bir nebze olsun azalacak." dedi.