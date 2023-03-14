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Fahrettin Koca'dan Tıp Bayramı açıklaması: Bayram olmayan 14 Mart'a yaslıyız...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu yılki 14 Mart'ın halkımızla yaraları sarma günü olduğunu vurgulayarak sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı.

Ekleme: 14.03.2023 - 09:57 Güncelleme: 14.03.2023 - 09:58 / Editör: Ozge Selin
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bir aydan fazla zaman geçti.

Yıkıcı depremlerin ardından 48 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti.

Binlerce vatandaşın hayatını kaybetti depremlerin ardından çok sayıda vatandaş ise yaralı olarak kurtuldu.

Afet bölgesinde çalışmalar devam ediyor
Yaraların sarılmaya başlandığı afet bölgesinde ise çalışmalar devam ediyor.

Tüm Türkiye'nin tek yürek olduğu afet bölgesinde sağlıkçılar ağır yükler almaya devam ediyor.

Türkiye'nin sağlık sistemi Kovid-19 vakasında tüm dünyaya örnek olmuştu.

Afet bölgesinde de aynı istikrarla çalışan sağlık çalışanları binlerce vatandaşın hayatına dokundu.

Sahra hastaneleri hasta kabul ediyor
11 ile kurulan sahra hastanesi ve eczalerle vatandaşların her türlü ihtiyacı giderilmeye çalışıldı.

Bir diğer yandan ameliyatlar da tüm zorluklara rağmen gerçekleştirildi.

"Bu yılki 14 Mart, halkımızla yaraları sarma günü"
Dünyada Tıp Bayramı olarak kutlanan 14 Mart'ın ise bu sene afet bölgesinde yaraları sarma günü olduğunu ifade eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

Tıp “Bayramı” olmayan bir 14 MART Yaslıyız. Deprem bölgesinde yaşayan sağlık çalışanı arkadaşlarımızdan 505’i afette hayatını kaybetti. Toplam can kaybımız 48 Binin üzerinde. Başımız sağ olsun. Allah benzer acılar yaşatmasın. Bu yılki 14 Mart, halkımızla yaraları sarma günü.
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