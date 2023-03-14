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CHP ve İYİ Parti Osmanlı Sultanları’nın isimlerini hazmedemedi

CHP ve İYİ Partililer ‘Sultan Abdülhamid Han’ ve ‘Sultan Vahdettin’ isimlerinin sokaklara verilmesine ‘Hayır’ oyu verdi. İBB Meclisi’nde oylamaya sunulan, Pendik’teki sokaklara Osmanlı Sultanları ‘Sultan Abdülhamid Han’ ve ‘Sultan Vahdettin’ isimlerinin verilmesi teklifi CHP ve İYİ Partililer tarafından sert şekilde eleştirilerek hayır oyu verildi. Söz alan AK Parti Sözcüsü Murat Türkyılmaz, “El Hafız, Es Seyyid, El Mücahit, El Bozkurt unvanlarının bu aralar yakıştırıldığı Sayın Kılıçdaroğlu'nun takipçileri, bugün Sultan Vahdettin ve Sultan Abdülhamid Han isimlerinin caddelere verilmesine 'Hayır' oyu kullanmışlardır. Ben, bu büyük çelişkiyi ve tutarsızlığı milletimizin takdirlerine arz ediyorum” dedi. Mecliste ayrıca İBB yönetimi tarafından istenen toplam 3 milyar 449 milyon TL iç borçlanma talepleri, AK Parti grubu tarafından İBB’nin 115 milyar 250 milyon TL’lik bütçesinin Ocak ayında yürürlüğe girdiği hatırlatılarak revize edilerek kabul edildi

CHP ve İYİ Parti Osmanlı Sultanları’nın isimlerini hazmedemedi
Ekleme: 14.03.2023 - 21:57 Güncelleme: 14.03.2023 - 22:08 / Editör: Ozge Selin
CHP ve İYİ Parti Osmanlı Sultanları’nın isimlerini hazmedemedi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Mart ayı 2'nci bileşimi Fatih Saraçhane'deki başkanlık binasının meclis salonunda gerçekleşti.
Meclis 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul Başkanlığı'nda gerçekleşen oturumda Pendik'teki iki sokağa 'Sultan Abdülhamid Han' ve 'Sultan Vahdettin' isimlerinin verilmesine ilişkin CHP ve İYİ Parti grubunun 'hayır' oyu kullanması tartışmaya neden oldu. Gündem maddeleri arasında bulunan Pendik'teki bazı sokakların, 'Sultan Abdülhamid Han', 'Sultan Vahdettin', 'Amel', 'Döner', 'Cezaevi', 'Cezve', 'Evran' ve 'Eymen' olarak isimlendirilmesi görüşüldü.

CHP ve İYİ Parti Osmanlı Sultanları’nın isimlerini hazmedemedi

CHP VE İYİ PARTİ HAYIR OYU VERDİ

CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri Osmanlı Sultanları 'Sultan Abdülhamid Han', 'Sultan Vahdettin' isimlerinin verilmesine 'hayır' oyu verdi. Oy çokluğuyla kabul edilen maddenin ardından söz alan İBB AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, 'El Hafız, Es Seyyid, El Mücahit, El Bozkurt unvanlarının bu aralar yakıştırıldığı Sayın Kılıçdaroğlu'nun takipçileri, bugün Sultan Vahdettin ve Sultan Abdülhamid Han isimlerinin caddelere verilmesine 'Hayır' oyu kullanmışlardır. Ben, bu büyük çelişkiyi ve tutarsızlığı milletimizin takdirlerine arz ediyorum. Sultan Abdülhamid Han ve Sultan Vahdettin Han'ın ruhları şad olsun, onların aziz hatıraları önünde saygı ve hürmetle eğiliyoruz' dedi.

CHP'li Meclis Üyesi Mesut Kösedağı da 13 maddeli bir gündemleri olduğunu ifade ederek 'CHP grubu olarak da 1 maddeye de 'ret' verdik, bu doğal. Dokuz yıldır meclis üyesiyim, 9 yıldır bazı maddelere 'evet', bazı maddelere 'hayır' diyoruz. Tabii bugün bir şey daha öğrendik. İlk defa hayır gerekçemiz merak edildi. Murat Bey, perşembe günü imar dosyaları geçecek, 200'e yakın dosya var. Her 'hayır' verdiğimiz maddede söz alıp buna niçin 'hayır' dediğimizi de sormanızı rica ediyorum.' diye konuştu.İBB Meclisi'nde, Zeytinburnu'ndaki iki isimsiz sokağa da 15 Temmuz gazisi 'Gazi Tümgeneral Davut Ala Sokağı' ve 15 Temmuz şehidi 'Şehit Kurmay Albay Sait Ertürk Sokağı' olarak isim verilmesi kabul edildi.

CHP ve İYİ Parti Osmanlı Sultanları’nın isimlerini hazmedemedi

İKİ MECLİS ÜYESİ, MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLMAK İÇİN İSTİFA ETTİ

Dün AK Partili Meclis üyesi ve İBB Meclisi Deprem ve Doğal Afet Komisyonu Başkanı Kadem Ekşi'nin vedasının ardından bu kez İYİ Partili Meclis Üyesi Taylan Yıldız ve CHP'li Meclis Üyesi Orhan Çakır milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti.

İÇ BORÇLANMA REVİZE EDİLEREK KABUL EDİLDİ

İBB yönetimi meclisten ulaşım ve sübvansiyonlar için kullanılmak üzere 1 milyar 500 milyon lira iç borçlanma talep etti. Ele alınan gündem maddeleri arasında bulunan iç borçlanma talebinde Plan ve Bütçe Komisyonu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 375 milyon lira iç borçlanma yapılabilmesi için yetki verdi.

CHP ve İYİ Parti grupları tarafından eleştiriler yapılmasının ardından söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, İBB bütçesinin Ocak ayında yürürlüğe girdiğini ve şu anda mart ayında olduklarını hatırlattı. Bütçenin kabul edileli 70 gün olduğuna dikkati çeken Gökkuş, 'Siz borçlanmayla geliyorsunuz, yatırım yapacaktınız. Bunu niye ön görmediniz bütçeye, niye tahmin etmediniz? Biz yine 'Engelleniyoruz' nakaratının arkasına sığınmayın diye 2 aylık bütçeye ilave borçlanma yetkisi veriyoruz. Bunu anlamayacak bir şey yok' diye konuştu. Konuşmaların ardından iç borçlanma talebi komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabul edildi.

CHP ve İYİ Parti Osmanlı Sultanları’nın isimlerini hazmedemedi

İÇ BORÇLANMA TALEBİ...

İBB yönetimi ayrıca yol bakım, altyapı ve üstyapı yatırımlarında kullanılmak üzere 1 milyar 949 milyon lira iç borçlanma istendi. Plan ve Bütçe Komisyonu ise 500 milyon lira iç borçlanma yapılabilmesi için İBB Başkanı'na yetki verilmesini uygun gördü. Borçlanma talebi komisyon görüşü doğrultusunda onaylanan madde oy birliğiyle kabul edildi.
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