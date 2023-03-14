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Aydın'da alkollü sürücü dehşeti! Yaşlı adam hayatını kaybetti

İki otomobilin kafa kafaya çarpması sonucunda alkollü olduğu belirlenen sürücü, yaşlı adamın ölümüne neden oldu. Alkollü sürücü gözaltına alındı.

Ekleme: 14.03.2023 - 11:57 Güncelleme: 14.03.2023 - 11:59 / Editör: Ozge Selin
Aydın'da alkollü sürücü dehşeti! Yaşlı adam hayatını kaybettiAydın'da korkunç bir kaza yaşandı.

Kaza, Kuşadası ilçesi Davutlar yolu üzerinde sabah 5.30 sıralarında meydana geldi. Ali A., yönetimindeki 09 ADL 630 plakalı otomobil ile Ramazan Seven (78) kontrolündeki 09 HK 022 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Yaşlı adam hayatını kaybetti

Yapılan kontrollerde 78 yaşındaki Ramazan Seven'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücünün alkollü olduğu öğrenildi

Kazaya sebebiyet verdiği ileri sürülen Ali A.'da ise 1.80 promil alkol tespit edildi. Sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Aydın'da alkollü sürücü dehşeti! Yaşlı adam hayatını kaybetti

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