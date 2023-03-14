Araç sahiplerine müjde: Motorine indirim geliyor! Gece yarısından itibaren...

Döviz kurlarındaki dalgalanma ve brent petrol fiyatları nedeniyle akaryakıt ücretlerindeki değişim sürüyor.Bu nedenle Türkiye'de akaryakıt ücretleri bir iniyor, bir çıkıyor...Araç sürücülerini yakından ilgilendiren benzin ve motorin fiyatları da hafta içinde çok kez değişime uğruyor.Brent petrol 80 dolar seviyesine düştüSon olarak sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, iniş ve çıkışlı devam eden fiyatlarla ilgili araç sahiplerini sevindiren bir haber geldi.Brent petrol fiyatı 80 dolar seviyesine kadar geriledi.Bu kapsamda bu gece yarısından itibaren motorin grubunda 71 kuruşluk indirim bekleniyor.Benzin grubunda ise herhangi bir değişiklik bulunmuyor.İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 21,59 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 20,48 liradan satılıyor.Bu indirimle birlikte İstanbul'da 60 litrelik deposu olan bir aracın deposu bin 295 liraya dolarken bu fiyat indirimle bin 252 liraya düşecek. Böylelikle depoda 45 lira fark olacak.