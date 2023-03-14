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Araç sahiplerine müjde: Motorine indirim geliyor! Gece yarısından itibaren...

Bu gece yarısından itibaren motorin grubunda beklenen 71 kuruşluk indirimin ardından depoda 45 TL fark olacak.

Ekleme: 14.03.2023 - 09:40 Güncelleme: 14.03.2023 - 09:49 / Editör: Ozge Selin
Araç sahiplerine müjde: Motorine indirim geliyor! Gece yarısından itibaren...
Döviz kurlarındaki dalgalanma ve brent petrol fiyatları nedeniyle akaryakıt ücretlerindeki değişim sürüyor.

Bu nedenle Türkiye'de akaryakıt ücretleri bir iniyor, bir çıkıyor...

Araç sürücülerini yakından ilgilendiren benzin ve motorin fiyatları da hafta içinde çok kez değişime uğruyor.

Brent petrol 80 dolar seviyesine düştü
Son olarak sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, iniş ve çıkışlı devam eden fiyatlarla ilgili araç sahiplerini sevindiren bir haber geldi.

Brent petrol fiyatı 80 dolar seviyesine kadar geriledi.

Motorine 71 kuruşluk indirim
Bu kapsamda bu gece yarısından itibaren motorin grubunda 71 kuruşluk indirim bekleniyor.

Benzin grubunda ise herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

Güncel fiyatlar
İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 21,59 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,48 liradan satılıyor.

Depoda 45 TL fark edecek
Bu indirimle birlikte İstanbul'da 60 litrelik deposu olan bir aracın deposu bin 295 liraya dolarken bu fiyat indirimle bin 252 liraya düşecek. Böylelikle depoda 45 lira fark olacak.
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