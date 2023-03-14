  • USD: 18,95 - 18,99
  • EURO: 20,29 - 20,33
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

6’lı koalisyon gemisinde kriz suyun altında: Akşener’in ardından Davutoğlu, İmamoğlu ve Yavaş geliyor

6'lı koalisyon masasının yaşadığı ve yaşayacağı krizler yine bizzat 6'lı masanın mensupları tarafından üzeri kapalı tehditler şeklinde kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediliyor. İtiraf niteliğindeki çıkışlar siyaset kamuoyunda gündem olmaya devam ediyor. Olası bir koalisyon iktidarında İmamoğlu ve Yavaş'ın başkan yardımcısı yapılması küçük ortakları ayaklandıracak, yapılmaması ise hem İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hem de iki başkanı ayaklandıracak.

6’lı koalisyon gemisinde kriz suyun altında: Akşener’in ardından Davutoğlu, İmamoğlu ve Yavaş geliyor
Ekleme: 14.03.2023 - 14:12 Güncelleme: 14.03.2023 - 14:15 / Editör: Ozge Selin
6’lı koalisyon gemisinde kriz suyun altında: Akşener’in ardından Davutoğlu, İmamoğlu ve Yavaş geliyor
6'lı koalisyon masasının 7 cumhurbaşkanı yardımcılı kaos düzeniyle ilgili A Haber'de yapılan değerlendirmeler asıl her seçenekte kriz yaşanacağı gerçeğini ortaya çıkardı. Gazeteci Ceyhun Bozkurt ve Siyaset Bilimci Prof. Dr. Emrah Beriş'in analizleri çarpıcı bir noktaya dikkat çekti. İşte o değerlendirmeler:

HER İKİSİ DE BUNUN PEŞİNİ BIRAKMAK İSTEMEZ

Prof. Dr. Emrah Beriş: Bu 7 yardımcılı sistem olmayacak bir durum. Bir formülle sayın Akşener masadan kalktıktan sonra masaya tekrar oturması için çabalandı. Oldukça zorlama ve hali hazırdaki hem de fiili gerçekliğe uygun düşmeyen bir yaklaşım ile bu yapıldı. Hiçbir şekilde bu iki Büyükşehir belediye başkanı görevini bırakmak istemeyecektir.

KELİME OYUNUYLE ADAY GÖSTERMEYİP PASİFİZE EDİLEBİLİRLER

Dikkat çeken başka bir nokta daha var. Dikkat ederseniz son madde meselesi var. İsimleri geçmiyor. 'İki belediye başkanı' diyor. Yani yapılacak mahalli seçimlerden sonra her ikisi de aday gösterilmez ve dolayısıyla da seçilmezse yardımcı olarak da atanamazlar. Çünkü maddelerde böyle bir ifade yok. İsimleri yok. Dolayısıyla seçilmezlerse zaten taahhüt edilen durum da ortadan kalkmış oluyor.

6’lı koalisyon gemisinde kriz suyun altında: Akşener’in ardından Davutoğlu, İmamoğlu ve Yavaş geliyor

AKŞENER İÇİN ARA FORMÜL

Ankara ve İstanbul Büyükşehir belediye başkanı ifadesi kullanılıyor metinlerde Mansur Yavaş onun içindir. Burada sayın Kılıçdaroğlu'nun Akşener'i ikna etmek için bir ara formül bulduğunu söyleyebiliriz. 'Uygun gördüğü' ifadesi de son derece muğlak bir ifade zaten.

İKİ BAŞKAN ATANIRSA DAVUTOĞLU KRİZ ÇIKARACAK

Ceyhun Bozkurt: Bu 1+7'li sistem kesinlikle yeni bir krizin habercisidir. Öyle ki aynı zamanda CHP ile İYİ Parti arasında değil tüm masa için yeni bir krizin habercisidir. Mesela diğer partilerin düşüncesi ile Kılıçdaroğlu'nun düşündüğü arasında farklılıklar var ki bu yeni atama ile bir krize dönüşecek.

Örneğin Ahmet Davutoğlu'nun son yaptığı açıklama var diyor ki 'Biz 6 tane genel başkan olarak oturduk' diyor. Yani 'iki belediye başkanı da değerlidir ama yani bizimle aynı statüde olmaz' diyor.

5 YARDIMCIYI NASIL TANIMLAYACAKLAR?

İki başkan olarak ifade ediliyor ve 'Uygun görüldüğü zaman uygun görülen görevlerle getirilir' deniyor. 2024 Mart'ta ne olacak mesela? Aday gösterecekler mi? Gösterilmezlerse yani kazanırsa Kemal Kılıçdaroğlu bu krizin ülkeye nasıl yansıması olur? Masaya nasıl yansıması olur? Orada her türlü bir muğlaklık var.

Nasıl yapacakları 5 cumhurbaşkanı yardımcısını nasıl tanımlayacakları, diğer ikisini nasıl tanımlayacakları hepsi muğlak. Cumhurbaşkanı yardımcılığı meselesinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın gazeteciler de orada da bir kriz çıkacağını dile getiriyorlar.

ERSAN ŞEN: AKŞENER'İN KABUL ETMEK ZORUNDA KALDIĞI BİR FORMÜL OLMUŞ

İYİ Parti'nin adayı olacağını söyledikten sonra rafa kaldırılan Hukukçu Ersan Şen de Akşener ile görüştükten sonra bazı konulara değinerek bir kriz durumundan söz etmişti. Şen:

6'lı koalisyon gemisinde kriz suyun altında: Akşener'in ardından Davutoğlu, İmamoğlu ve Yavaş geliyor
'1+2 formülü zannediyorum daha geçerli bir formülmüş. Daha sonra bu içeride değişmiş. Fakat bu konuda 1+5+2 formülüyle ilgili Akşener'in kabul etmek zorunda kaldığı bir formül olmuş. Ama bazı arkadaşların hoşnut olmadığı da ortada. 1+5+2 değil de 1+2 formülü masadaymış. Neticede tanımlamanın doğru yapılması gerekiyor.

Böyle bir başkanlık konseyi gibi belki öyle düşünmüş olabilir ama bu sisteme uyar mı uymaz mı ona bir bakmak lazım. Ama daha ziyade 1+2 formülü masadaymış.

Sayın Akşener kendisinden öneri gitmediğini, bazı seçeneklerin kendisine geldiğini söyledi. 'Ben de bu seçenekler arasında 2 aday adayından bahsettim' dedi. 6 Mart'taki toplantıda sürecin 1+5+2'ye evrildiğini ifade etti.'

6’lı koalisyon gemisinde kriz suyun altında: Akşener’in ardından Davutoğlu, İmamoğlu ve Yavaş geliyor
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Bakan Soylu CHP'li Özel'den 20 bin lira manevi tazminat kazandı: AFAD'a bağışlayacak
ABD şubat ayı enflasyonu açıklandı
CHP yandaşı Enver Aysever'den Kılıçdaroğlu'na hadsiz çağrı: Diyanet'in kapısına kilit vuracaksın
Togg fiyat listesi 2023 AÇIKLANDI! Yüzde 10 ÖTV'li yerli otomobil Togg ön sipariş ile satışa çıkıyor
Bakan Kurum duyurdu: Bir şehirde daha kalıcı konutlar için çalışmalar başladı
6’lı koalisyon gemisinde kriz suyun altında: Akşener’in ardından Davutoğlu, İmamoğlu ve Yavaş geliyor
Bir bölgede daha kazma vuruldu! Bakan Kurum: TOKİ ile dirençli şehirleri inşa ediyoruz
Gültekin Uysal'ın seçim analiz tweet'i dalga konusu oldu
Vanlı vatandaş TELE 1 muhabirinin sorusuna verdiği cevapla gündem oldu: Şimdi rahatça ben Kürt'üm diyebiliyorum
Ersan Şen o görüşmeyi anlattı! Meral Akşener mecbur kalmış... Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş 5 liderin yardımcılığından rahatsız...
Kentsel dönüşümde müjdeli haber: Her vatandaşa 2 yıl geri ödemesiz en az 1 milyon lira
Kılıçdaroğlu'ndan 'FETÖ ve PKK ile mücadelede yol haritanız var mı?' sorusuna yuvarlak cevap
6'lı koalisyonda yeni kriz: İYİ Parti'de sansasyonel istifa kapıda
Türkiye'den tahıl koridoru açıklaması
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iş bilmezliği Armağan Çağlayan’ı isyan ettirdi: Daha da beni aramayın!
Nefesler tutuldu, merakla bekleniyor! Togg'un fiyatı bugün açıklanacak
Sahte kimlikle Edirne'ye kaçarken yakalanmıştı! HDP’li Semra Güzel’e yeni iddianame
Kılıçdaroğlu'nun bir yalanı daha çürüdü! Depremzede çiftçiye yem desteği
İstanbul'da Kökünü Kurutma Operasyonu: 161 kişi gözaltında
Deprem bölgesindeki konutlar için bir yılı az bulan CHP'nin hizmet anlayışı: Heykel için iki yıl çalıştık
Araç sahiplerine müjde: Motorine indirim geliyor! Gece yarısından itibaren...

Araç sahiplerine müjde: Motorine indirim geliyor! Gece yarısından itibaren...

Meteoroloji 19 il için uyardı!

Meteoroloji 19 il için uyardı!

Osmaniye'de deprem sonrası korkutan görüntü: Yer ikiye bölündü

Osmaniye'de deprem sonrası korkutan görüntü: Yer ikiye bölündü

İngilizlerden deprem araştırması: Neden bu kadar yıkıcı oldu? İşte dikkat çeken 6 cm detayı…

İngilizlerden deprem araştırması: Neden bu kadar yıkıcı oldu? İşte dikkat çeken 6 cm detayı…

25 yıldır bıyıklarını kesmiyor: Pala lakaplı tatlıcıyı gören dönüp bir daha bakıyor

25 yıldır bıyıklarını kesmiyor: Pala lakaplı tatlıcıyı gören dönüp bir daha bakıyor

Meta'nın iddialı projesi başarısızlıkla sonuçlandı: Instagram ve Facebook'taki bir özelliği daha kaldırdı

Meta'nın iddialı projesi başarısızlıkla sonuçlandı: Instagram ve Facebook'taki bir özelliği daha kaldırdı