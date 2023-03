6’lı koalisyon gemisinde kriz suyun altında: Akşener’in ardından Davutoğlu, İmamoğlu ve Yavaş geliyor

6'lı koalisyon masasının 7 cumhurbaşkanı yardımcılı kaos düzeniyle ilgili A Haber'de yapılan değerlendirmeler asıl her seçenekte kriz yaşanacağı gerçeğini ortaya çıkardı. Gazeteci Ceyhun Bozkurt ve Siyaset Bilimci Prof. Dr. Emrah Beriş'in analizleri çarpıcı bir noktaya dikkat çekti. İşte o değerlendirmeler:Prof. Dr. Emrah Beriş: Bu 7 yardımcılı sistem olmayacak bir durum. Bir formülle sayın Akşener masadan kalktıktan sonra masaya tekrar oturması için çabalandı. Oldukça zorlama ve hali hazırdaki hem de fiili gerçekliğe uygun düşmeyen bir yaklaşım ile bu yapıldı. Hiçbir şekilde bu iki Büyükşehir belediye başkanı görevini bırakmak istemeyecektir.Dikkat çeken başka bir nokta daha var. Dikkat ederseniz son madde meselesi var. İsimleri geçmiyor. 'İki belediye başkanı' diyor. Yani yapılacak mahalli seçimlerden sonra her ikisi de aday gösterilmez ve dolayısıyla da seçilmezse yardımcı olarak da atanamazlar. Çünkü maddelerde böyle bir ifade yok. İsimleri yok. Dolayısıyla seçilmezlerse zaten taahhüt edilen durum da ortadan kalkmış oluyor.Ankara ve İstanbul Büyükşehir belediye başkanı ifadesi kullanılıyor metinlerde Mansur Yavaş onun içindir. Burada sayın Kılıçdaroğlu'nun Akşener'i ikna etmek için bir ara formül bulduğunu söyleyebiliriz. 'Uygun gördüğü' ifadesi de son derece muğlak bir ifade zaten.Ceyhun Bozkurt: Bu 1+7'li sistem kesinlikle yeni bir krizin habercisidir. Öyle ki aynı zamanda CHP ile İYİ Parti arasında değil tüm masa için yeni bir krizin habercisidir. Mesela diğer partilerin düşüncesi ile Kılıçdaroğlu'nun düşündüğü arasında farklılıklar var ki bu yeni atama ile bir krize dönüşecek.Örneğin Ahmet Davutoğlu'nun son yaptığı açıklama var diyor ki 'Biz 6 tane genel başkan olarak oturduk' diyor. Yani 'iki belediye başkanı da değerlidir ama yani bizimle aynı statüde olmaz' diyor.İki başkan olarak ifade ediliyor ve 'Uygun görüldüğü zaman uygun görülen görevlerle getirilir' deniyor. 2024 Mart'ta ne olacak mesela? Aday gösterecekler mi? Gösterilmezlerse yani kazanırsa Kemal Kılıçdaroğlu bu krizin ülkeye nasıl yansıması olur? Masaya nasıl yansıması olur? Orada her türlü bir muğlaklık var.Nasıl yapacakları 5 cumhurbaşkanı yardımcısını nasıl tanımlayacakları, diğer ikisini nasıl tanımlayacakları hepsi muğlak. Cumhurbaşkanı yardımcılığı meselesinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın gazeteciler de orada da bir kriz çıkacağını dile getiriyorlar.İYİ Parti'nin adayı olacağını söyledikten sonra rafa kaldırılan Hukukçu Ersan Şen de Akşener ile görüştükten sonra bazı konulara değinerek bir kriz durumundan söz etmişti. Şen:6'lı koalisyon gemisinde kriz suyun altında: Akşener'in ardından Davutoğlu, İmamoğlu ve Yavaş geliyor'1+2 formülü zannediyorum daha geçerli bir formülmüş. Daha sonra bu içeride değişmiş. Fakat bu konuda 1+5+2 formülüyle ilgili Akşener'in kabul etmek zorunda kaldığı bir formül olmuş. Ama bazı arkadaşların hoşnut olmadığı da ortada. 1+5+2 değil de 1+2 formülü masadaymış. Neticede tanımlamanın doğru yapılması gerekiyor.Böyle bir başkanlık konseyi gibi belki öyle düşünmüş olabilir ama bu sisteme uyar mı uymaz mı ona bir bakmak lazım. Ama daha ziyade 1+2 formülü masadaymış.Sayın Akşener kendisinden öneri gitmediğini, bazı seçeneklerin kendisine geldiğini söyledi. 'Ben de bu seçenekler arasında 2 aday adayından bahsettim' dedi. 6 Mart'taki toplantıda sürecin 1+5+2'ye evrildiğini ifade etti.'