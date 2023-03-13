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Üsküdar'da İETT kazası! İki otobüs çarpıştı...

Megakent'te yaşanan İETT kazaları her geçen gün artarken Üsküdar'da iki İETT otobüsü çarpıştı, şans eseri yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu.

Üsküdar'da İETT kazası! İki otobüs çarpıştı...
Ekleme: 13.03.2023 - 13:35 Güncelleme: 13.03.2023 - 13:37 / Editör: Ozge Selin
Üsküdar'da İETT kazası! İki otobüs çarpıştı...
İstanbul'un ulaşım noktasında yaşadığı sorunlar devam ediyor.

Türkiye'nin en kalabalık şehrinde ulaşım gün geçtikçe zorlaşıyor. Arızalanan ve kazaları bitmeyen İETT otobüsleri her geçen gün bir yeni kazayla gündeme geliyor.

Yeni bir kaza yaşandı
Yaşanan kazalarda onlarca yolcu yaralanırken birçok araç kullanılamayacak hale geldi. Öte yandan araçlarda ani çıkan yangınlar kentte paniğe sebep oluyor. İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bir yeni kaza oluştu.

İki otobüs çarpıştı
Tıbbiye Caddesi'ndeki Haydarpaşa Mesleki Teknik Lisesi durağına yanaşan 34 HD 2896 plakalı İETT'ye bağlı özel halk otobüsüne, arkadan gelen başka bir İETT otobüsü çarptı.

Trafik normale döndü
Kazada iki otobüste hasar oluşurken aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Üsküdar'da İETT kazası! İki otobüs çarpıştı...

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Üsküdar'da İETT kazası! İki otobüs çarpıştı...
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