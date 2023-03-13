Üsküdar'da İETT kazası! İki otobüs çarpıştı...

İstanbul'un ulaşım noktasında yaşadığı sorunlar devam ediyor.Türkiye'nin en kalabalık şehrinde ulaşım gün geçtikçe zorlaşıyor. Arızalanan ve kazaları bitmeyen İETT otobüsleri her geçen gün bir yeni kazayla gündeme geliyor.Yaşanan kazalarda onlarca yolcu yaralanırken birçok araç kullanılamayacak hale geldi. Öte yandan araçlarda ani çıkan yangınlar kentte paniğe sebep oluyor. İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bir yeni kaza oluştu.Tıbbiye Caddesi'ndeki Haydarpaşa Mesleki Teknik Lisesi durağına yanaşan 34 HD 2896 plakalı İETT'ye bağlı özel halk otobüsüne, arkadan gelen başka bir İETT otobüsü çarptı.Kazada iki otobüste hasar oluşurken aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.