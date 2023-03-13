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Survivor'da dokunulmazlık oyunu! Eleme adayı belli oldu

Survivor'ın dün akşam yayınlanan son bölümünde haftanın birinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlığı kazanmak için ünlüler ve gönüllüler parkurda mücadele etti. Yarışmada dün akşam birinci eleme adayı belli oldu. Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada birleşme partisinin tarihini de verdi.

Ekleme: 13.03.2023 - 09:18 Güncelleme: 13.03.2023 - 09:20 / Editör: Ozge Selin
Survivor'da dokunulmazlık oyunu! Eleme adayı belli olduSurvivor 2023'te ünlüler ve gönüllüler takımı, birinci dokunulmazlık oyununda eleme adayı olmamak için mücadele verdi. Zorlu oyunda ilk olarak kadınlar mücadelesi yaşandı. Kadınlar arasında oynanan oyunu gönüllüler aldı.

SEMBOL ASENA'YA VERİLDİ

Dokunulmazlık oyununun ikinci etabında ise ünlüler ve gönüllüler takımı erkekleri karşılaştı. Nefes kesen oyunda Erkekler mücadelesinde ise gönüllüler kazandı. Böylece gönüllüler birinci dokunulmazlığın sahibi oldu. Dokunulmazlık sembolü ise Asena'ya verildi.

Survivorda dokunulmazlık oyunu Eleme adayı belli oldu
Geçen hafta Senem'in ayrılması nedeniyle yarışmada eleme olmamıştı. Bu haftanın ise ilk konseyi dün akşam dokunulmazlık oyunu sonrası toplandı.

BİRİNCİ ELEME ADAYI

Dokunulmazlığı kaybeden ünlülerde yarışmacılar ilk olarak adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını verdi. Yapılan oylama sonucu ismi en fazla çıkan yarışmacı Cansu oldu. Böylece Cansu Survivor'da haftanın birinci eleme adayı seçildi. Performans birincisi ise Yusuf oldu.

BİRLEŞME PARTİSİNİN TARİHİ BELLİ OLDU

Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada birleşme partisinin iki hafta sonra olacağını söyledi. 12 Mart günü gerçekleşen konseyin ardından Acun Ilıcalı Birleşme Partisi'nin detaylarını şu sözlerle açıkladı;

Survivor'da birleşme yakınlaşmıştır. 2 hafta sonra birleşme partisi olacak. Bu arada kötü haberim var. Birleşmeye kadar hızlandırılmış eleme var; o yüzden 2 değil 3 yarışmacı veda edecek. Birleşmeden 1 gün önce eleme olacak. Ara verdiğimiz dönem var o yüzden elemeyi hızlandıracağız. Üç yarışmacı giderse birleşme sayısı güzelleşiyor. Bir veda olacaktı ama bir veda biraz hüzünlü olacak.

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